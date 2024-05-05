​​過百名清華校友校外聚餐食物中毒　疾控部門介入調查

​4月26日至28日，清華大學113周年校慶，多地校友參加校慶活動並到一餐廳用餐，但有過百名校友出現食物中毒。

5月3日，北京市海淀區疾控中心一工作人員透露，針對此事已介入調查。5月4日，有用戶在大眾點評該餐廳下評論稱，北京市場（監督）管理局和北京疾控已開始調查取證。



《致全體校友及在校師生建議書》提到，清華大學113周年校慶，多地校友們參加校慶活動，有材料系1989級、化工系2000級、計算機系2004級、校手球隊等多個單位及部分校友個人，先後前往校東南門外某餐廳用餐。

大家在該餐廳用餐的相同潛伏期後，多人出現食物中毒現象，包括嘔吐、腹瀉、發燒、腹部不適、乏力、肌肉酸痛等症狀。截至5月1日晚，已統計到102人出現上述症狀。至撰文之時，仍有十多名校友需長時臥床和治療，包括年逾六旬的老人。

《致全體校友及在校師生建議書》提到，清華大學113周年校慶，多地校友們參加校慶活動，先後前往校東南門外某餐廳用餐，上百位校友出現食物中毒。（大眾點評）

《新黃河》報道，5月4日，有清華大學的校友透露，已經向北京市場監督管理部門舉報，疾控中心也已經介入此事，並提到「餐廳不僅沒有道歉，而且敷衍了事不作為，完全沒有對食品安全、客戶的身體健康有著基本的尊重，缺失職業操守，很難想象這樣一家餐廳能夠在北京五道口經營這麽多年」。

另有校友在大眾點評上評論稱，聚餐後多人出現嘔吐、腹瀉、腰痛等症狀，有人懷疑是生蠔導致，「店家說只賠生蠔，簡直太雷人了！到底什麼時候能給出解決方案，所有人都在拭目以待！」。

關於解決方式，建議書中提到，在（海澱）區市場監督管理局的現場調解下，多次與餐廳溝通，餐廳目前僅退還部分人員餐費；但在賠償受害者的醫藥費、誤工費等其他款項，以及徹查原因等方面，未能達成一致。

大眾點評平台上顯示，涉事餐廳已暫停營業。餐廳評論區也有多個涉及此事的留言，有用戶留言：「昨天北京市場（監督）管理局和北京疾控開始了一輪大面積調查取證，我和同學們都參加了這一輪調查。」餐廳回覆稱：「經相關主管部門檢測，餐廳食材合格。諾如病毒可以通過空氣等途徑傳播，是一種腸道病毒，目前病毒源頭無法確定是餐廳。」

不過，該回覆之後疑似被刪除，已無法查看。針對回覆，有用戶則稱：「細菌感染，不是諾如病毒，不用找諾如病毒當替罪羊了。」在一張用戶貼出的門診病歷上可以看到，疑似就餐者被診斷為急性胃腸炎。

公開信息顯示，涉事餐廳是一家主打粵菜的餐廳，成立於2004年。該餐廳工作人員表示，目前餐廳已經休假。5月3日，北京市海澱區疾控中心工作人員透露，目前已經對此事介入調查。