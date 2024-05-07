父母離婚　12歲童上訴法院要求父親每月探望一次：很想有個好爸爸

因父母離婚，男童小陸出生半年後再未見過父親，12周歲生日前夕，他向法院提起訴訟，要求父親每月探望自己一次，他更在影片中表達自己想法，「我真的很想有一個好爸爸」。

近日，上海市虹口區人民法院開庭審理，經過法庭調解，小陸父母一致同意，父親每月至少一次探望小陸，陪伴兒子成長。



法院介紹，小陸是一名剛滿12歲的男童。他出生半年多後，母親李敏與父親陸明協議離婚，自此小陸隨母親生活，再未見過自己的生父。

雙方離婚時達成協議，陸明每月支付孩子撫養費1000元（人民幣，下同），每年遞增20%，至孩子年滿18周歲；陸明每月可探望孩子1次。後來，雙方將撫養費變更為每月1000元，支付至小陸年滿20周歲；陸明每月可探望孩子1次或帶孩子外出遊玩，李敏應予以配合。

此後，陸明每年年底一次性向李敏匯付12000元，但從未探望過小陸。離婚後，陸明、李敏陸續組建新家庭，兩人極少聯繫，對小陸的撫養和教育問題也從未有過溝通。

今年3月，在小陸12周歲生日前夕，李敏作為法定代理人向法院提起訴訟，要求陸明補付2012年11月至2023年10月期間應增加的20%撫養費合計20餘萬元；增加撫養費至每月6000元直至小陸年滿20周歲止；並請求法院判令陸明至少每月一次探望小陸，以承擔撫養教育之職責。

上海市虹口區人民法院。（百度百科）

審理之初，陸明表示當初是意外懷孕才與李敏倉促結婚；兒子出生後，李敏突然提出離婚，他在這段經歷中也很受傷，不願回憶，也不願觸碰，甚至一度向法庭表示，探望權是自己的權利，權利是可以放棄。

法庭上，小陸透過影片表達自己的想法，「小時候，爸爸不住在一起，我會問自己，我的爸爸呢？爺爺奶奶呢？為什麽不來看我？當我上小學的時候，老師和同學們經常會問我放假去哪里玩啦，是你爸爸帶你去的嗎。對於這些問題，我只能閉口不答，或者絞盡腦汁地想著岔開這些話題，每當這個時候都會感覺很無助。我真的很想有一個好爸爸！」。

法庭辯論結束後，陸明及李敏願意協商撫養費和探望問題。經法庭調解，雙方同意由陸明一次性補付11年來的撫養費差額6萬元，並重新按照3000元/每月的標準支付撫養費至小陸年滿18周歲；另雙方同意每個月的下半月，陸明去探望小陸至少一次，陪伴孩子成長。

法官當庭向當事人發出《家庭教育指導令》，從充分保障未成年人合法權益的角度出發，指導家長正確履行家庭教育和監護職責。同時，法院委托青少年社工發揮探望監督人的作用，後續對雙方進行心理輔導、探望監督和效果評估，幫助他們盡快、有效修復親子關係，切實保護未成年人的合法權益。