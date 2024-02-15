張藝謀新作新年上映　男星出席宣傳被大媽趕下台　戲院發聲明道歉

春節期間，內地多部賀歲片搶票房大餅，名導張藝謀的新片《第二十條》受到極大關注。男星王驍近日隨電影在家鄉南京出席映後活動，疑似時間重疊到下部電影開場，民眾門口向演員飆罵「下場了！還看不看呀！」衝突場面被手機拍下，引發內地網民議論。



王驍在仙俠劇《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》飾演「司命星君」一角打開知名度，近年還演出夯劇《縣委大院》、《狂飆》等，現在又在張藝謀電影《第二十條》有吃重演出。他於2月10日（大年初一）前往南京電影院金逸影城出席映後活動，正在與影迷談話時，被一名女性聲音打斷、並飆罵「下場了！下場！看不看啦！我們已經下場到時間了，怎麼還不結束啊，都是大過年了，不要明星在我們這」、「散場了散場了！我們到點了」。

同時王驍因門口民眾飆罵，麥克風放下沒有開口，並一直向座位上的影迷安慰說「沒事、沒事」。這段過程被網友拍下曝光，影迷心疼「看這條視頻（影片）我真的要氣死了啊啊啊啊！憑什麽這麽對《二十條》，憑什麽這麽不尊重演員，是影院的問題啊為什麽罵演員！」、「天啊，我看著好崩潰 」。

被下一場電影的觀眾喝罵的王驍，選擇息事寧人：（按圖了解）

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不少現場影迷還原當時情況：

．「這場我正好在現場，當時我心都要碎了，門口一直有那個大姐罵罵咧咧的聲音，罵的很難聽，搞的最後結尾合照都沒有照成，我心疼王驍，但王驍他還很有素養的表示抱道歉，也沒有把情緒代入下一場裡面，他真的，他真的很好！」

．「那天人在現場，是映後見面會，開始也沒說要控制時長啥的，那個大姐打斷開始罵的時候路演大概才開始了10分鐘（按照以往參加的路演（上映活動）經驗來看至少得有20分鐘吧……），大姐罵了大家才知道這個廳後面還排了其他片子放映，這難道不是影院安排有問題？」



金逸影城官方微博於2月14日發表道歉聲明，表示因為工作人員失誤，導致了不該出現的時間安排衝突，影響了映後活動和下一場放映的時間，給現場觀眾與演員及片方都帶來了極大的負面影響及傷害，為此向男星王驍以及電影方、影迷、觀影觀眾等人道歉。不過該則聲明沒有Tag演員本人，遭網民批評「是在跟誰道歉」、「跟空氣道歉呢」。

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