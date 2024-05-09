廣州婦發高燒多器官功能衰竭　兇手竟與家畜有關　院方：實屬罕見

近日，家住廣州番禺區的杜姨（化名）連續3天發燒，更伴有咳嗽、頭暈、四肢乏力等症狀，她原以為患感冒便自行服藥，但情況一直沒有好轉，於是到廣州醫科大學附屬番禺中心醫院求診，結果入院後病情迅速惡化。經一系列檢查，醫院確定杜姨是感染流產衣原體導致重症肺炎。

院方介紹，流產衣原體通常被認為會導致孕婦流產、死產和妊娠敗血症，但很少會導致人類肺炎。目前國內外罕見報道由流產衣原體感染引起的肺炎，本病例是廣州市番禺區的首次報道。



廣州醫科大學附屬番禺中心醫院介紹，杜姨連續3天發燒，體溫達39℃以上，伴有咳嗽、頭暈、四肢乏力等症狀。杜姨以為患上感冒，於是自行服藥，但症狀並無好轉，仍反覆發燒，隨後到醫院就診。胸片檢查結果提示「雙肺感染」，門診擬「肺炎」收入感染科住院治療。

入院第二天，杜姨病情迅速惡化，大汗淋漓，煩躁不安、氣促、血氧飽和度一度下降到80%（正常95%以上），專科醫生予加強氧療支持及完善肺部CT檢查，考慮病情危重，遂轉入重症醫學科進一步治療。

儘管已加強抗感染治療，但杜姨病情仍持續惡化，並出現休克，多器官功能衰竭，生命垂危，其CT提示「雙肺多發感染病竈，部分實變」，予常規治療後氧合仍難以維持。征得患者家屬知情簽字同意後，院方立即為杜姨啟動VV-ECMO支持治療，瞬間患者全身氧供得到改善，生命體征趨向穩定。

杜姨短期內出現高燒，肺部CT炎症以實變為主，且病情進展兇猛，出現多器官功能衰竭。經宏基因組二代測序技術（mNGS）檢測發現，杜姨肺泡灌洗液和血液mNGS檢測結果均提示「流產衣原體」。

醫療團隊根據流產衣原體特征立即調整抗感染方案，加強器官功能支持治療。經過7天的治療，杜姨病情逐步改善，順利脫離呼吸機，拔除氣管插管，很快轉入普通病房進一步治療。

流產衣原體是革蘭氏陰性細胞內寄生的原核微生物，主要宿主為羊、牛、豬等，被感染的家畜在妊娠後期會出現流產。

有研究表明，流產衣原體可透過呼吸道傳播或直接接觸感染人類，引起非典型肺炎和孕婦流產等，屬於人畜共患病原體。人類經呼吸道吸入或密切接觸患病牛羊，可發生人畜感染，但人與人之間的傳染相對罕見。院方推斷，杜姨可能在廚房接觸宰殺的牛、羊、豬時感染流產衣原體。

該院重症醫學科一區副主任醫師黃金桔介紹，流產衣原體通常被認為會導致人類孕婦流產、死產和妊娠敗血症，但很少會導致人類肺炎。目前國內外罕見報道由流產衣原體感染引起的肺炎，本病例是廣州市番禺區的首次報道。

他提到，針對流產衣原體感染，主要以預防為主，平時要增強免疫力，注意個人衛生。經常接觸牛羊的從業人員，要重視環境衛生，做好衛生防護措施，若出現反覆高燒不退、畏寒、寒戰、呼吸困難等症狀，且有家禽家畜接觸史，查不出其他原因，應及時到醫院就診，並主動告知醫生相關接觸史，以便盡早採取針對性的治療。