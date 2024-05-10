32歲男子腳麻「夾不住人字拖」竟是腦瘤　X光驚見直徑達5.6厘米

穿夾腳拖發現警訊！深圳龍華區醫院日前分享了一起個案，一名32歲男子去年底發現右腳無法順利貼合夾腳拖，不僅每走幾步路就會掉鞋，甚至有麻木感產生。他急忙前往醫院就診，這才發現腦中長了一個直徑達5.6厘米的「腦膜瘤」，所幸最後快速切除才救回一命。



根據陸媒報導，大陸深圳龍華區人民醫院於5月7日發布，32歲的王姓男子在去年底開始發現右腳無法貼合夾腳拖，每走幾步就會掉鞋，腳底還有麻木感。

幾個月後，症狀越來越嚴重，整條右腿都使不上勁，王男連忙前往醫院就診。

經過檢查，醫師發現王男顱內矢狀竇旁長了一個直徑達5.6厘米的腦膜瘤。

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王男之所以會「掉鞋」，是因腫瘤壓迫到神經，導致肢體偏癱及感覺障礙，僅能透過手術切除腫瘤。幸術後王男恢復良好，目前已痊癒出院。

腦膜瘤是常見的中樞神經系統原發性腫瘤，佔顱內腫瘤的15%至20%，好發於平均45歲的中年女性。

腦膜瘤通常是良性腫瘤，可發生在任何有硬腦膜的部位，最常見於矢狀竇旁、腦部凸面、蝶骨嵴、鞍結節等處，手術切除是治療腦膜瘤的首選方式。

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