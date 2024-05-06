保加利亞神婆2024預言實現3個　曾稱三戰將近　癌症或有救？

全球知名靈媒「保加利亞神婆」（盲眼龍婆）巴巴萬加（Baba Vanga）以各種精準預言聞名於全球，911事件、英國脫歐、俄烏戰爭等接連實現，令人不寒而慄。



而她先前對於2024年的預言似乎也在慢慢成真。

【懶人包】一個圖輯看清巴巴萬加的2024年預言（點圖放大閱讀）：

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綜合外媒報道，巴巴萬加曾預言2024年將出現巨大經濟危機，並逐步影響全球經濟體系，對照目前狀況，英國GDP已在短短3個月內急遽下降0.3％。

除此之外，巴巴萬加還曾提到可怕的天氣事件和天災，會在短時間內引發氣候破壞、輻射水平飆升等問題，像是英國最近就遭遇強烈雷暴，夜半天空一次次被閃電「炸」亮，嚇得民眾夜不能寐。

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而除了關於經濟方面的預言成真，最令全球關注的還是戰爭議題，中東的伊朗、以色列衝突日漸激烈，先前巴巴萬加警告「恐怖的浪潮即將到來」，還提到會有1個「未公開的大國」可能參戰，外界紛紛揣測可能是指哈馬斯組織。

並且因為2國衝突，英美等國與以色列、中東多數國家和俄羅斯的對峙形勢日漸明顯，外界十分擔憂第三次世界大戰開戰在即。

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另外，盲眼龍婆還預言2024年醫療領域將有「重大發展」，例如可能出現不治之症的新療法。

根據報道，牛津大學、弗朗西斯‧克里克研究所（Francis Crick Institute）和倫敦大學學院的研究人員已共同著手研發肺癌疫苗「LungVax」，並從英國主要的慈善機構成功募集到了170萬英鎊（約1,667萬港元），用於生產3000劑疫苗。

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