深圳羅湖2歲幼童遭VAN仔輾壓身亡　母親跪地痛哭　社區管理遭批

5月11日爆料，深圳羅湖一名幼兒在小區內遭貨拉拉司機碾壓不幸身亡。據自稱是該社區居民的網民稱，當時小孩的嫲嫲用手推車推著小孩遛彎，小孩剛從嬰兒車上下來，走出大門，僅僅一兩米遠，就被車輛碾壓身亡。事發後，小區群眾自發來到事故現場，不少人批評當地的物業和保安管理不善，私自放車輛進入，還有燈光過於灰暗。



也有網民批評貨拉拉平台，稱司機可能是因為趕著接訂單因而造成憾事。不過貨拉拉工作人員回應稱，司機在碾壓幼童的時候並不在工作時間，並稱這是該名司機的個人行為。



據了解，事發時幼童的父母都不在現場，只有嫲嫲在場。網傳影片，可以看到幼童的母親趕到事故現場癱在地上崩潰痛哭，事發地也有不少小區群眾聚集，查看幼兒的傷情。一位女子還為躺在地上的幼童撐起了雨傘。

貨拉拉：司機個人行為，與平台無關

5月11日，貨拉拉平台針對此事進行回應，首先其證實確有此事，涉事司機是平台司機，但是事發時司機不處於接單狀態，因此這起交通事故是司機的個人行為，與平台無關。此外，司機由於駕駛不當造成人員死亡，也要接受交警公安部門調查，還有可能追究刑事責任。

据小區業主透露，小孩僅2歲2個月，事發至今已經快三天，小孩奶奶哭了三天，身體接近崩潰的邊緣。

據知情人透露，事發小區是位於深圳市羅湖區的雍翠華府，公開信息顯示小區由深圳市崇德實業有限公司開發，於2004年竣工，一共有5棟建築，共計1380戶，小區綠化率大50%，目前二手房房價逼近6萬元/平方米，小區物業費用按照每平方米每月2.8元的標準收取。

據小區業主透露，小區實施人車分流，原本不應該發生這樣的悲劇，但小區內經常有貨車卸貨，並且自由出入小區，保安對此視為不見，這是這起事故發生的根本原因。也有業主上網稱，該小區的燈光過於昏暗，很容易出現意外。

有內地網民翻出，雍翠華府的物業工作由崇德物業管理(深圳)有限公司承擔，該公司是茂業的全資子公司。其中崇德物業管理(深圳)有限公司雍翠華府管理處於2004年成立，2020年公司法人變更為吳奕平。

除了雍翠華府管理處外，吳奕平還擔任崇德物業旗下和平廣場管理處和港島銀座管理處兩個管理處的法人。吳經理名下的三個管理處自2023年至2024年分別因生活垃圾分類、消防器材不到位和收費價格不合理被處罰過，其中因收費價格不合理在2023年被處罰金近兩萬元。

針對此事，崇德物業的工作人員回應稱，政府部門已經介入，正在調查中，對於關於此事的其他問題，工作人員拒絕回答。