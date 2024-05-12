江蘇南通一小學合唱團巴士與渣土車相撞　1小五女童搶救無效死亡

日前，江蘇南通發生一起嚴重交通事故，一輛渣土車與載有45名小學師生、家長的大巴車相撞，造成1名女童搶救無效死亡、1人重傷、6人輕微傷。



綜合內媒報道，5月10日12時55分，南通市崇川區盤香路與洪江路交界口，一輛渣土車與大巴車相撞。監控影片中，大巴車行駛在路上，一輛渣土車從右側駛出，撞在大巴車的中前側，兩車一同滑向左側。

一輛載有學生的大巴車與渣土車相撞，造成1死1重傷。（影片截圖）

據悉，該大巴車是學校合唱團參加活動的車輛，載有45人，包括39名學生、3名教師、2名家長、1名司機，學生所在學校為南通市崇川區同和小學，事發當天該小學組織學生參加藝術節展演。

新華社報道稱，事故共造成1人死亡、1人重傷、6人輕傷或輕微傷，事故原因已初步查明。事發前大巴與渣土車均在直行車道，大巴由北向南通過路口時，直行信號燈因故障不亮，司機未仔細觀察路口情況，以30多公里時速通過，此時渣土車從西向東以50多公里時速直行，撞到大巴右前部。涉事渣土車涉嫌違反規定在限行區域內行駛，目前渣土車司機已被控制。

警方發布通告表示，事故造成1人死亡1人重傷。

2名學生重傷送院救治 其中1女童搶救無效離世

11日，疑似事故中一名小學生的媽媽發文稱，自己的女兒在此次事故中遇難，並發布多條影片懷念女兒。其中顯示，讀五年級的女兒多才多藝，學過鋼琴、舞蹈、繪畫，還熱愛各類運動。4月底，在南通同和小學曾在公眾號中，發布這名學生的成長足迹和所獲的各項榮譽。

南通市教育局工作人員表示，此次事故中，確實有一個女孩因搶救無效去世，其他孩子的生命體征目前比較平穩，「（對事故）我們也很痛心，整個過程我們全程都在關注，有一個孩子是經搶救無效已經走了，其他孩子的生命體征目前比較平穩。」

據該工作人員介紹，車上的孩子是南通市同和小學的學生，來自不同的年級，當天準備參加崇川區一個活動。目前教育局專門成立了「一人一專班」，對孩子和家屬進行安撫，並進行醫療救護後續的善後工作。

一名受傷學生家屬正在救治室門口等待。（上觀新聞）

南通第一人民醫院（新院）住院二部重症區，收治了2名在車禍中受傷的孩子。一位在醫院急診一樓工作的安保人員表示，目前受傷的孩子分散在醫院多處救治，「我們這有一個重癥孩子在重癥室搶救，是昨天私家車送來的，傷得挺重的。」

住院二部重症醫學科手術室門口，一位正在等待的家長表示，她的孩子昨晚進行了一場長達兩個小時的頭部手術。這一層的重癥監護科收治了兩個在車禍中受傷的孩子，另一個孩子是五年級的。

「我也不清楚（傷亡情況）」，這位家長稱，「現在只關心我家小孩有沒有好轉」。截至5月11日中午，她還沒見到手術後的孩子。