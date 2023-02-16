上海將建第三機場！南通新機場11月開工　將承接周邊地區溢出客源

《第一財經》報道，近日，上海市市場監督管理局網站公示，上海機場（集團）有限公司（簡稱上海機場）與南通城市建設集團有限公司（簡稱南通城建）將新設合營企業，從事民用機場的投資、建設和運營。

據知情人士透露，此次新設合營企業為等待國家發改委批復建設的「上海第三機場」：南通新機場，計劃今年11月動工，2026-2027年完成修建。



公開資料顯示，合營企業中，上海機場佔股51%，南通城建佔股49%，意味著未來的南通新機場由上海機場方面主導。南通新機場建成後，也將承接上海等周邊地區的溢出客源。

（網絡圖片）

2019年底印發的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》中，已明確提到南通新機場的定位是「上海國際航空樞紐的重要組成部分」。

2020年2月，南通市政府提出，南通新機場將與浦東機場、虹橋機場共同構成上海多機場體系主樞紐，南通新機場作為「上海第三機場」的定位更加清晰。

上海第三機場規劃示意圖。（網絡圖片）

2022年2月，江蘇省政府辦公廳印發的《2022－2024年全省交通重點項目前期工作三年滾動推進計劃的通知》，南通新機場計劃2023年11月開工建設，2026到2027年完成。

據悉，南通新機場預計將有兩條遠距離跑道和滿足4000萬人次年旅客吞吐量的航站樓，設計年旅客吞吐量近期4000萬人次、遠期8000萬人次，運行等級4F。

作為上海第三機場，南通新機場僅一期預計輸送量就達4900萬人次，規劃佔地面積約為67萬平方米。對比上海虹橋國際機場，總面積51萬平方米，實力十分可觀。

上海第三機場規劃示意圖。（網絡圖片）

據悉，近期江蘇多地公布了新機場或機場擴建進展。南京日報發布的最新規劃圖顯示，南京將擁有祿口國際機場、馬鞍機場雙機場；無錫丁蜀機場於2015年啟動建設，去年底正式開航；徐州觀音國際機場T1航站樓改擴建工程正在進行中；淮安漣水國際機場改擴建工程獲批，擬新建T2航站樓。