「鴨腿永遠給兒子」女兒怨30多年吃翅膀　媽媽惱羞成怒將鴨腿餵狗

「重男輕女」的觀念仍在許多華人長輩的心中根深蒂固，內地一名女子日前憤怒質問母親，為何鴨腿永遠都給兒子吃，女兒只能吃翅膀，但母親不但沒有正面回答，反而惱羞大罵，最後更將鴨腿餵給了狗吃。



女子在影片中質問母親，「在妳的世界裡面，就覺得鴨腿就給兒子吃？給孫子吃是吧？女兒就活該吃翅膀？從小到大都是這樣的！30多年了都這麼過來的！」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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女子提到，自己不是嘴饞想吃鴨腿，而是在意母親的態度問題，「憑什麼鴨腿就要給兒子吃？給孫子吃？女兒就要吃翅膀之類的？為什麼？為什麼？」

不過，母親卻沒有正面回答，還惱羞大罵，「什麼為什麼？吃吃吃不吃就算了！給你吃還吵！」

女兒繼續質問，「我是因為要吃一個鴨腿嗎？現在生活物質條件那麼好了，現在缺一個鴨腿嗎？」

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母親則更加憤怒，「你瞅（看）什麼瞅！」女兒也拍桌回敬，「那妳為什麼把鴨腿都給他們吃？我就要吃翅膀！」

最後，母親仍不打算正面回答，而是將鴨腿餵給了狗吃，「不吃不吃我餵狗吃了！」

女兒只能無奈大吼，「妳不也是女兒身嗎？」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】