勁過關羽？姓「關」爸爸竟幫女兒改呢個名 老師都唔敢叫：怕冒犯
撰文：中天新聞網
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對於新手爸媽，取名字是一大學問，因為這是攸關自己孩子往後未來生活上。
如果在職場或學生時期時，可能因為取的不好，而不小心有一些很怪異的諧音的話，那可能會造成孩子生活上的陰影。
在大陸有名姓關的爸爸，最近給孩子取的單名，不過網友看過後，一唸出來「超神聖」，連老師都不敢點名。
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《溫柔虎爸親子專欄》分享一個例子，有名姓關的女學生因她的名字而聞名全校，單字就一個「茵」，豈料加上姓氏之後，就感覺不太一樣，全校師生恐怕都要尊敬她幾分。
因為她的名字唸起來和神明同音（普通話與「觀音」同音），就連老師上課要點名，也不敢直呼她全名，因每次點名都會引起全班同學哄堂大笑，甚至老師都會覺得，如果連名帶姓稱呼，總會感覺有些不尊重祂。
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據了解，這名爸爸是一位標準女兒控，再加上當時這是她的老婆第一胎，所以就會格外興奮，常聽人說女兒爸爸的小棉襖，事實證明該位關爸爸正是疼女兒的典型代表。
據關爸爸表示，當時替女兒取名字的時候，有特意請人來幫忙取名，不過都不是很滿意，因此他很積極地翻閱字典，所以選了一個「茵」字，寓意著香草、香氣瀰漫的意思，可是沒想到「關茵」諧音成了「觀音」。
事實上觀音可是佛教四大菩薩之一，為地位極尊崇的神明。
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