南京阿姨「真‧手沖」咖啡爆紅：日賣過百杯，生意好到無時間食飯

近日，江蘇南京的韓阿姨因為「手沖」咖啡在網上爆紅，更被網民親切地稱為「咖啡阿姨」，但她賣的並非要價幾十元（人民幣，下同），用濾紙、咖啡粉、要悶蒸的手沖咖啡，而是要價僅10元，用即溶咖啡粉親手沖的咖啡。



《現代快報》報道，5月18日，有人在網上發布「當我10元買了一杯純手工咖啡」的短片，一位滿臉笑容的阿姨邊說「要脫貨（缺貨）了」，一邊用剪刀剪開3條雀巢即溶咖啡倒入杯中，再倒入熱水攪拌後再將膠杯封口。

據介紹，韓阿姨全名韓素珍，今年73歲，小店位於南京秦淮區四條巷，店名為「韓老太甘蔗汁」，已開業30多年，生意一直很好。

韓阿姨的小店名為「韓老太甘蔗汁」，已開業30多年。（現代快報）

韓阿姨稱，平時是上午9時開店，主業是賣甘蔗汁，一天能賣1000多斤，但近兩天主要賣咖啡，有人甚至店沒開就在排隊，一上午咖啡賣出幾百杯，「門一開人全來了，忙得就沒停過，前一天賣到晚上11點多，飯都來不及吃，我一看，趕緊關門，吃不消了」。

韓阿姨20多年前開始賣咖啡，「我自己一直都喝的雀巢咖啡，以前好多人都喝不起的，在我們那個年代，這就是最好的咖啡」。她介紹，起初賣6元，後來有顧客嫌2條即溶咖啡粉沖一大杯咖啡的味道太淡，韓阿姨便改沖3條即溶咖啡粉，賣10元。每當有顧客買咖啡，她都會當面將咖啡粉倒入杯中加水沖泡，讓顧客全程盡收眼底。

近幾日，在店外排隊的幾乎都是年輕人，大多都是購買「10元一杯」手沖咖啡；也有國內遊的遊客專程過來購買，「在網上看到的，正好來南京，就來打個卡」、「我們也是在南京玩，刷視頻看到的，覺得挺好玩的，順路來買一杯」。

有網民認為花費10元買一杯即溶咖啡「唔抵」，「為什麽都去買 我不理解」、「自己買了沖不香嗎？」，但有不少人留言稱「在阿姨的認知裏，雀巢是一個大品牌，是真材實料」、「其實火的不是咖啡，是可愛的阿姨」、「在爸媽那個年代，往家帶瓶玻璃瓶的雀巢咖啡，算是很高級很洋氣的了」、「自己在家沖沒意思，就想來喝阿姨手沖的，不貴還方便」。

雀巢官方也在直播間感謝韓阿姨，並考慮為韓阿姨免費供貨，同時積極響應網民期望，若韓阿姨願意的話，邀請她到直播間合作。