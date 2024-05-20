｢砍死你不判死刑｣江蘇女泊車遭未成年男威脅　網民：當代免死金牌

內地未成年犯罪已是全民討論度最高的話題之一。

近期，江蘇一女子因停車糾紛遭一名未成年男生放話威脅，「反正我不滿16歲，判不了死刑。我一個人的命換你們兩個人的命太值了。」再次引發網民熱議。



5月16日，江蘇南京的女性事主在網絡發影片講述事情經過，自己因將電單車停放在停車棚中，被男孩母親要求將車子移開，原因是不同樓棟停車位不同。但該女事主認為，空位很多，且從未有此規定，便無視男孩母親的要求。

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這時男孩回來看到其母親和女事主發生爭執，便開始用棍子打罵該女子，並企圖扔打火機炸對方。影片中，穿着校服的男孩態度囂張稱：「我剛剛扔得太輕了沒炸到你們是吧。」「我跟你講反正我沒滿16歲，你敢在這邊鬧，我拿刀砍死你們，反正我沒滿16歲，我也判不了死刑，我一個人的命換你們兩個人的命太值了。」「她敢讓我留案底我跟他們沒完。」過程中疑似男孩母親在阻止男孩打罵對方，稱「這樣對你沒好處」。

女事主隨後報警，警察到達後將南海母親帶到派出所，並對其進行批評教育。5月17日，女子稱醫生給出的臨床診斷是胸部損傷，上肢損傷，皮膚挫傷，並表示會起訴，通過合法的途徑維護自己的權益。

有疑似在場鄰居的網民發文稱，女事主被未成年男生毆打不停施暴，更將棍子打斷，還威脅「要去人家家裏殺人」。

未成年男威脅泊車女子，「砍死你們，判不了死刑」。有鄰居稱，該男孩用棍子毆打女子，還不停對女子車輛吐口水。（影片截圖）

河南澤槿律師事務所主任付建認為，該事件中，由於其未成年的身份，《治安管理處罰》不能對其採取拘留措施，但是可以對其處以罰款。同時，當事人可以起訴該未成年，侵權責任由其監護人承擔。法律依據為《民法典》第一千一百一八十八條規定，無民事行為能力人或限制民事行為能力人造成他人損害的，由其監護人承擔侵權責任。

對於目前未成年保護法在保護未成年加害者的討論甚囂塵上，付建認為，應盡快推進打擊未成年人違法犯罪相關法律的建設，以適宜社會發展需要。隨著生活水平的提高，未成年人心智成熟快，單純以年齡為界限定罪量刑進行考慮，存在一定不妥之處，因此未成年人立法迫在眉睫，應引起重視。而孩子監護人，亦應當確實履行監護責任，以免悲劇發生。

網民睇法：



只能說父母教育很失敗，跟母子衝突說明媽媽也在場，就由著自己兒子在那裡耍橫給自己撐腰。



​21世紀的免死金牌



母親心裡也美滋滋的，心想孩子終於長大了懂的維護媽媽了



未成年保護法，是保護未成年的權利、不該成為未成年犯罪的免死金獎。更不該讓未成年有恃無恐



男孩脫口而出的那句「我不滿16歲判不了死刑」這是非常危險的想法！



現在16歲的孩子比36歲的我還高大威猛，如果心智早熟一點的話就是成年人了

