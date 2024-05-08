00後男冒充馬拉松官方人員招聘詐騙　跑友講述被騙經歷涉額過百萬

秦皇島馬拉松組委會日前接獲跑友舉報，一名林姓男子冒充組委會工作人員招募賽事配速員和急救跑者，並收取高額費用騙錢。

知情者介紹，林男從2018年起以賽事工作人員名義在各地騙取跑友報名費和押金、供應商費用等，金額超過百萬，被跑友稱為「跑圈第一騙」，據悉他已被警方控制。



5月6日，秦皇島馬拉松組委會發聲明稱，近期收到舉報，杭州亦婕體育發展有限公司林姓某某，冒充組委會工作人員招募賽事配速員和急救跑者，並收取高額費用，騙取錢財。組委會作出嚴正聲明，未授權任何第三方負責配速員/急救跑者的招募工作。組委會官方招募人員不收取任何費用，請勿輕信任何第三方的信息。

秦皇島馬拉松組委會聲明。（上遊新聞）

《上遊新聞》報道，5月7日，組委會工作人員介紹，接到一名外地跑友的舉報後立即發布聲明，「組委會因為不是主體所以沒有報警，這名跑友說自己已經報警，並把消息同步到了組委會，我們也及時發布提醒，如果這個人還繼續相關行為，大家做好防範和甄別」。

大批此前受騙的跑友講述自身經歷，林某某除了冒充官方招聘配速員收取高額費用外，還會以收取報名費和押金、測試跑鞋交押金、找跑友借錢等方式詐騙，還有一些為賽事提供物料的供應商也被拖欠費用。

據跑友介紹，林某某在微信的身份信息顯示為00後，浙江省溫嶺市人，「目前幾個維權群就有一百多人，金額從幾百到幾萬、十幾萬，估計總金額有幾百萬」。

被跑友稱為「跑圈第一騙」的林某某。（上遊新聞）

有跑友表示，林某某經常借賽事方工作人員的身份聯繫跑友，或自稱曾在馬拉松賽事中當志願者、工作人員，認識一些跑步圈子的KOL，並以可通過贊助商名額參加較熱門的馬拉松賽事為由詐騙跑友報名費用，「他以這種形式找我不下十幾次，給了他一萬多元，這三年多時間他還以各種理由找我借錢，金額有二十多萬，也一直沒有還」。

2023年8月，杭州亦婕體育發展有限公司在廣州組織多場馬拉松賽事，林某某還以總經理身份出席啟動儀式，廣州跑友張先生當時就稱林某某是「跑圈第一騙」。

張先生介紹，2023年9月份，林某某在海珠濕地公園組織半馬賽事，過千人報名參加，報名費每人75元，後來對方以各種原因延期，最後不了了之，只有部分跑友獲退費，「後來我們打電話到公園才知道，這個賽事根本沒有向有關部門報備」。

廣州市增城區長跑協會的周會長證實，當時很多跑團團長幫林某某宣傳，賽事延期後，林某某聲稱會在廣州另舉辦一場賽事，有交報名費的人可繼續參賽，「結果我看到了一些爆料的文章和視頻，就催他催得很緊，最後他全部退款給我，隨後就把我拉黑了。據我所知，還有一半多的跑友至今沒有拿到退費，而且一些賽事物料供應商的費用也被拖欠」。

有受騙跑友稱已報案求助，但目前仍在補充證據階段，一些情況不便透露，「不過上海警方告訴我，林某某已經因為秦皇島、蘭州馬拉松的事情，目前被北京警方控制了」。