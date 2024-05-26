新北火鍋店竟有活生生鼻涕蟲鍋中蠕動　食客：臉都綠了　當局調查

台灣接連爆出多宗食安風波，多家食店被指在食物上發現有活生生的「蛞蝓」（俗稱鼻涕蟲或無殼蝸牛），引發關注。今日（26日）又有民眾在FB發文指出，在新北一家火鍋店用餐時，火鍋內有一隻正在蠕動的鼻涕蟲，民眾直呼看到「臉都綠了」。



一名蔡姓網友在FB發文指出，家人到新北一家火鍋店用餐，發現火鍋內有鼻涕蟲，看到「臉都綠了」。

網友稱，雖然店家事後換了一鍋新的，但家人還是吃得很害怕。有台灣網友留言自嘲「我們的食安是蛞蝓認證的」。

新北衛生局表示，將派員前往稽查，並依食品良好衛生規範準則查核，針對場所作業環境、人員衛生及病媒防制加強查核，若有不符規定將依規定，命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處6萬（新台幣，下同）以上2億以下罰金。

或攜帶「廣東住血線蟲」

台媒指，生吃鼻涕蟲恐導致多種嚴重健康問題，因鼻涕蟲可能攜帶「廣東住血線蟲」（又稱鼠肺線蟲），人類誤食後，寄生蟲可能會進入腦部，導致嗜酸性腦膜炎，症狀包括劇烈頭痛、頸部僵硬、嘔吐和噁心，嚴重時可致命，過去甚至還有一名19歲的澳洲少年感染、昏迷420天後自此癱瘓。

澳洲男子巴拉德（Sam Ballard）19歲時在生日派對上吞食一條鼻涕蟲，導致寄生蟲入侵腦部，昏迷長達一年多。他甦醒後四肢癱瘓，須以輪椅代步。巴拉德其後因併發症逝世，終年28歲。（fox news youtube截圖）

其次，鼻涕蟲生活在潮濕環境中，容易接觸到各種病原體或寄生蟲，生吃可能會導致細菌感染，如沙門氏菌、肝片蟲等，恐引起腸胃不適、腹瀉和發熱，甚至對人體健康造成威脅。

台灣疾病管制署曾指，廣東住血線蟲感染人類的主要途徑，是經由食用未煮熟受污染/寄生之福壽螺、蝸牛或鼻涕蟲、受到幼蟲污染的水或生菜（沾染受感染螺類之黏液）等所致。

該寄生蟲常侵入腦部、脊髓等神經組織，造成各種神經學症狀。患者多半出現腦膜炎，以急性劇烈的頭痛最常見，也可能出現發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬等症狀。如果侵犯眼球，會造成視力受損。