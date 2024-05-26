重慶網民稱外賣中吃出老鼠　店家報警處理　市監部門介入調查

5月25日，有重慶的網民稱，同事在麻辣燙外賣中吃出死老鼠。

5月26日，重慶市南岸區市場監督管理局發布情況通報稱，當局已接到消費者董某關於外賣中發現疑似老鼠的食品安全消費投訴，目前依法開展調查處理工作。

涉事店家表示，調料及餐品均親自製作，他不可能注意不到食物中有異物，他會接受一切調查，同時尋求法律途徑維護自己的合法權益。



該名網民稱，同事點了麻辣燙外賣，吃到一半發現死老鼠，詢問其他網民「怎麽投訴？」。影片顯示，外賣中有一老鼠狀異物，店家是南岸區南坪街道一商場內主營冒烤鴨的餐館。

該名網民已將相關影片設為非公開。據她介紹，其同事已到醫院檢查，問題不大，正等待外賣平台和「12315」消費者投訴平台處理答覆。

5月25日，有重慶的網民稱，同事在麻辣燙外賣中吃出死老鼠。（極目新聞）

《極目新聞》報道，涉事外賣店家徐先生介紹，5月25日上午10時57分外賣出單，11時35分送達，此後接到消費者電話反映外賣中出現老鼠，「調料是我先打好的，菜是我提前抓好放在冰櫃裏的，每次冒烤鴨都要打調料，還要攪拌，難道有個老鼠我會看不見嗎？」。

徐先生稱，接到消費者反映後，已經有市場監管部門的工作人員聯繫自己，他也將後廚監控視頻向相關工作人員提供，「我讓他隨便去報警或者舉報，我接受一切調查」。

徐先生稱，自己投資了20多萬元開店，主要以堂食為主，有顧客希望能夠外賣，他才上架外賣平台。他表示本次事件對他造成很大影響，現已報警處理，等待市場監管部門調查結果出來後，他將通過法律途徑維護合法權益。

南坪派出所工作人員表示，目前市場監督管理相關部門已經介入，需要等待相關調查結果出來，才能判定情況。