女子拍片實名舉報警員酒後強姦　濟南交警稱「無證據」

山東濟南一名女子日前手持身份證，拍攝影片實名舉報當地一名交通警察的酒後強姦、婚外情、受賄等違法違規行為。並聲稱自己曾多次遭到威脅和阻攔，至今仍無處理結果。當局周一（27日）回應指，目前正在查辦。



山東濟南一名女子日前手持身份證，拍攝影片實名舉報當地一名交通警察的酒後強姦、婚外情、受賄等違法違規行為。（微博）

綜合內媒報道，葛女士日前手持身份證拍片舉報，濟南交警天橋二中隊原副隊長劉某早年曾隱瞞已婚身份追求她。2020年3月，劉某還在葛女醉酒後強制發生性關係，哄騙成為情侶。

葛女士隨後發現劉某已婚遂提出分手，但劉某仍持續糾纏及騷擾，更用不正當手段讓她失去工作等。

葛女士還稱，劉某還存在大額財產來源不明、受賄幫人修改醉駕數據、吃空餉等違法違規行為。她續指，曾向公安部舉報中心投訴，惟天橋大隊領導勸她做偽證否認舉報內容。

濟南交警通報指，劉某曾被給予留黨察看一年、行政撤職處分。（網上圖片）

事件引發廣泛關注後，濟南交警5月27日通報指，經查，劉某於2020年3月至2021年與葛女士存在違反生活紀律問題。2023年6月，劉某被給予留黨察看一年、行政撤職處分，降為一級警員。關於葛女士舉報劉某的其他違紀問題，紀檢部門均逐一進行了調查核實，未有證據證實葛某舉報屬實。相關調查結果和處分決定均已於2023年6月告知葛女士。

2023年7月，葛女士又到轄區派出所報案稱，劉某強制與其發生關係。經調查，無證據證實劉某有犯罪事實發生。同年8月，轄區公安分局做出了不予立案決定並送達葛女士。

另外，濟南市紀委監委駐市公安局紀檢監察組工作人員亦於同日表示，已收到葛女士的舉報，現已根據辦理權限分辦下去，由交警支隊負責查辦。