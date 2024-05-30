張家港一運煤船擱淺染黑河水　官方：煤炭可淨化水質，未測出異常

5月27日，一艘運煤船在江蘇省張家港市海港大橋附近一條內河河道擱淺，大量煤炭染黑河水，該河道連通長江。當地環保部門及水務局已取樣監測，暫未監測到水質異常的情況。



影片顯示，有載貨船隻停在河道內，船身有一部分逐漸沉入水中，艙內有黑色物質。該船周圍的大片水域變成深黑色，並逐漸向外擴散，水面上留下一道長長的黑色水帶。

《經視直播》報道，張家港市河道管理處工作人員介紹，該艘船是從張家港運煤到蘇州城區，在張家港河江海大橋附近突發事故，所幸運煤船和船上的工作人員都被救起，事故原因還在調查。當局已派人救助運煤船，並安排過駁，船體也在維修中。

5月27日，一艘運煤船在江蘇省張家港市海港大橋附近一條內河河道擱淺，大量煤炭染黑河水，該河道連通長江。（極目新聞）

對於河水是否被污染，河道管理處稱，已通知環保部門前來處理，「我們還沒有等到環保部門的處理結果，如果水不達標，肯定會有一個說法。另外，煤炭本身具有一定的水質淨化功能，船運的也不是危化品，會不會導致水污染，環保部門會出具一個結果」。

張家港市生態環境局一工作人員介紹，煤炭對水質的影響微乎其微，大約10天前，當地也有一艘運煤船經過張家港河時沉船，河水也被煤炭染成黑色，但經過監測，水質不受影響；當局會隨時採樣監測，請市民不用擔心。

5月27日，一艘運煤船在江蘇省張家港市海港大橋附近一條內河河道擱淺，大量煤炭染黑河水，該河道連通長江。（大江新聞）

《極目新聞》報道，張家港市交通運輸綜合行政執法大隊二中隊的工作人員介紹稱，船上的煤炭是準備運往發電廠用於發電。該河道是內河，與長江連通。目前，河道已清理乾淨，環保部門已到現場取樣監測。

據悉，張家港生態環境局已到現場取樣監測，分析具體數據。張家港市水務局供水科工作人員表示，近日當地暫未監測到原水水質異常的情況。

5月30日，張家港生態環境局工作人員表示，針對涉事水體的監測結果顯示，水質達到地表水三類標準，證明環境沒有受到影響。該河道名為張家港河，是與長江連通的內河，是航道，不是當地的飲用水水源。