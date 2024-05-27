女子家中失竊意外得知自己竟是「被拐兒童」　與父母團聚場面感人

一起竊案揭露身世之謎！



大陸北京一名女子今年2月家中遭小偷盜去2條項鍊，報案時警方為其採集血液樣本，數日後竟接到四川綿陽公安來電，指她是35年前失蹤被拐兒童，近日她與親生父母一家團聚，場面感人。

從小自以為是被親生父母棄養的野孩子 點圖放大看看團聚感人一刻：

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據《紅星新聞》報導，在北京工作的河北人段小芳報案與人合租房屋遭盜竊，她丟失了2條項鍊，員警到場取證時順道採集了她的血樣。

入庫時，發現其與綿陽市失蹤被拐兒童父母李緒友、賴玉蘭夫婦疑似具有親緣關係，公安部打拐辦指令綿陽市公安局核查。

在北京、綿陽警方分別與父母及孩子當事雙方取得聯繫後，再次採集雙方生物樣本進行二次DNA親緣關係鑒定覆核。5月9日，經全國公安機關打拐系統通報部確認：李緒友、賴玉蘭夫婦與段小芳符合親緣關係遺傳標記，具有生物學遺傳關係。

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經警方查明，1989年農曆7月23日，李緒友、賴玉蘭夫婦帶著大兒子和3歲的女兒李海燕在山坡上幹農活，後發現女兒莫名失蹤。

報案後，警方迅速行動，組織數百人在周邊開展了查找工作。為了找孩子，李緒友曾在綿陽火車站蹲守了七天七夜，但毫無線索。

5月24日，離家35年的「李海燕」終於回到了故鄉四川省綿陽市三台縣，和親生父母相見。

在失蹤被拐兒童認親儀式上，李緒友夫婦帶著兒子兒媳等一大家人，早早等候在了現場。11時許，段小芳帶著自己的一兒一女到了，一家人相擁而泣。段小芳控制住自己的情緒，拿出紙巾擦拭母親的眼淚，並安慰說「我們都不哭了」。

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段小芳表示，30多年來一直在河北保定生活，自小就知道自己並非親生，但養父母曾告訴她，她是親生父母家孩子太多而賣掉的，所以她絲毫沒有提起過找親生父母的念頭。

哥哥李剛斌則含著淚，不停向妹妹介紹前來的兄弟姐妹和親戚們，並告知其真正的出生日期，段小芳稱這是35年來，她第一次知道自己的真實年齡和生日，「我1987年出生啊？這麼多年我一直以為自己1986年的」。

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