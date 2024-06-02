三亞酒店浴室天花暗藏攝影鏡頭　住客憂私隱外洩索賠過萬元被拒

有旅客反映，近日入住海南三亞一麥克達溫德姆酒店時，發現客房浴室的天花板暗藏攝影鏡頭，他即時向酒店反映並報警處理，但至今沒有酒店管理層出面解決和道歉，他只能與前台溝通。

6月2日，該酒店的相關工作人員表示，酒店相關工作人員已與客人電話溝通及面談，客人提出8000元至1萬元（人民幣，下同）的賠償，酒店方建議客人走司法程序，目前酒店正等待警方的調查結果。



旅客陳先生反映，他通過第三方平台預訂連續兩晚的酒店房間，酒店是位於三亞市吉陽區榆東路的麥客達溫德姆酒店，入住時間為5月28日、29日兩晚，原計劃應於5月30日離店。

5月30日凌晨，陳先生在洗澡時挪動頂部花灑，一張SD卡應聲跌下，隨即發現一個暗藏在天花板上的攝影鏡頭，「在這個房間已經住了一晚上了，攝像頭連著電源線，應該是在工作」。

當時，陳先生立即通知酒店工作人員，一名安保人員到場查看後，卻稱攝影鏡頭只是一個線頭。同時，陳先生報警處理，警方到場後帶走攝影鏡頭。至於SD卡中是否留存其洗澡時的畫面，陳先生表示並不清楚，但據警方反饋，該張SD卡只有2GB 記憶量，「判斷應該存不了多少視頻」。

陳先生表示，發現浴室天花板暗藏攝影鏡頭後，酒店方曾為他更換房間，但他沒有繼續入住。從出事至今，他只能與酒店前台聯繫，酒店管理層沒有出面處理。

陳先生要求酒店賠禮道歉，「結果只能退還兩晚總計四百多元的房費，我認為這不只是退還房費的問題，因此沒有接受」。他先後向酒店提出8000元至1萬元的賠償，酒店已拒絕並讓其走司法程序解決。

涉事的麥客達溫德姆酒店位於三亞市吉陽區。（紅星新聞）

6月2日上午，該酒店的工作人員介紹，事發後曾兩次與客人電話溝通，酒店的副總經理也與客人面談過，「現在這個事情已經交給派出所處理，如果客人要走司法程序，我們會積極配合」。

同日中午，陳先生表示，酒店已與他協商處理此事並賠禮道歉，「酒店做出了相應賠償，具體金額我不方便說，在我接受範圍之內」。