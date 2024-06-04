廣西「魔訓營」反覆按孩童頭部落池練水　負責人：助克服心理障礙

網傳廣西南寧有訓練營教練反覆將孩童的頭部按在入水中再拎起，聲稱此舉是一種訓練水性的方式，可幫助孩童克服心理障礙。



涉事的機構名為「創世魔訓」。網傳影片顯示，教練反覆將孩童的頭部按在入水中再拎起。對此，機構負責人稱「這是我們公司的訓練的方式」。

負責人介紹，網傳影片是去年暑假拍攝，當時所有參訓孩童在南寧一基地接受訓練，「我們前面還有一段是鼓舞士氣的，是讓他們自己遊過去的，但很多孩子不敢把身體沉入水中，我們才這樣子的」。

廣西南寧有訓練營教練反覆將孩童的頭部按在入水中再拎起。（大風新聞）

負責人稱，片中男童並非同組孩童中表現最差，但當時有點膽怯，水性比較差，需要突破心理障礙，最終通過訓練科目成功達標。他又強調，「也不是對每個孩子都這樣子去做，教練也很注意把控」。

負責人否認存在體罰行為，強調所有的訓練課程都全程直播，「孩子父母也都看到了，他們還說『我孩子怕水，送來讓教練教。』我們沒有說體罰，針對哪個孩子，就沒有這種情況的」。

負責人承認，「創世魔訓」的名字看似魔鬼訓練營，但該機構都有相關資質，並指家長將孩童送入訓練營，是要鍛煉、培養孩子堅強的性格和意志力，及良好的生活行為習慣。

負責人表示，確保孩童的安全是訓練營最起碼的要求，片中的水池水深90厘米，水池消過毒，水源是井水，「就算是有拖拽，他們也是很有節奏感的」，並稱從2018年開始舉辦訓練營，「如果說有安全事故的話，不可能辦這麽多年」。

對於有網民認為前述訓練孩童的方式過於粗暴，該負責人並未回避，又稱網上評論反應兩極，「好多支持的都是廣西的，因為在廣西，類似的訓練營很多；不支持的都是外省的」。

他介紹，每年暑期都有5、600人報名，訓練營收費是按每期的培訓天數，從2000多元（人民幣，下同）到7000多元不等，「我們是封閉式訓練，但是所有課程都是全程公開直播可以看到的」。負責人表示，相關影片在網上流傳後，截至目前未收到教育主管部門來電過問。