瞓身為公司｜車行迷你裙女Sales「不停露底褲」狂吸數千人看直播
撰文：中天新聞網
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是會讓人多看好幾次的疏忽！
大陸有位相當「不小心」的車商銷售團隊，在為女銷售員拍攝銷售影片時，竟然全程讓她底褲全都露，而女銷售員自己的裙子也「恰巧」短到一動就走光。
疑刻意露底褲 還作出「推車」等意淫動作（點圖放大瀏覽）：
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整支太不小心的銷售影片，也在微博上瘋傳，只見該名女銷售員當天穿的雖然是銷售員的標準服裝：短袖襯衫跟窄裙，但裙子的長度超短，在車內鑽進鑽出介紹儀表板、空間配置、排檔、影音設備時，底褲全程跟著她每一個動作同步露出，負責拍攝的攝影師也完全沒有要提醒她的意思，女方於是一鏡到底全程走光。
整支銷售影片當時線上觀看人數有3千人，據大陸《鳳凰網》的報導，車商面對外界質疑「為什麼拍的像情色直播」時，回應「是助理拍攝的時候不夠小心，沒有跟上她的腳步，絕對沒有故意拍內褲，她也是正經主播，是有家庭的，沒有像大家理解的言語挑逗」。
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