12歲黑人女孩一夜變富豪　政府宣布她升級白人　白種男排隊求婚

從古至今，一夜致富的故事並不稀奇，不過來到20世紀初的美國，當時是歷史上著名的「種族隔離」政策最激進的時期，白人享有至高無上的權力和地位，而非裔、亞裔和混血兒一輩子只能活在社會底層。



在這個荒謬的時代，卻有一名12歲的黑人女孩，幸運地一夜暴富，成為超級富豪，被法院判定「晉升」白人階級，還吸引各地白人青年爭相要向她求婚，甚至放話要等她成年，到底怎麼回事？接下來，將揭開這段百年前轟動全美的故事！

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1902年，在美國俄克拉何馬州，一名叫莎拉．雷克托（Sarah Rector）的黑人小女嬰呱呱墜地，她是黑奴後裔，本該背負黑人的艱困命運，然而她的一生，早已注定不凡。早在1866年，美國內戰後，黑奴被宣布恢復自由身，這些非裔自由人每人將獲得160英畝的土地，其中包括雷克托和近600名黑人兒童，只是那些肥沃、可耕種的土地，早就被分配給白人，黑人只能撿剩的。

家裏噴石油，貧困黑人女孩成百萬富翁

莎拉被分配到159.14英畝土地，土地面積相當於89個足球場，這麼大的土地，當時價值僅有556.50美元。因為這塊地非常貧瘠、荒涼、不適合耕種，而且距離莎拉一家住的地方將近一百公里，這家人根本無力照顧，即便如此，莎拉還得繳納每年30美元的財產稅，對於本就貧困的莎拉家來說，根本無力負擔，所以1910年，沙拉8歲時，她的父親約瑟夫就向法院提出要出售這塊地，不過當時法院否決了提案，因為這片土地是聯邦政府和部落簽下條約贈與的，條約中明定不能出售。

當時美國正掀起石油熱，各地紛紛動工探勘石油井，俄克拉何馬州更是美國主要石油產地之一，於是，1911年，約瑟夫決定把土地租給美國標準石油公司，想說至少能補貼點家用，沒想到兩年後，奇蹟出現了，莎拉父親的無心之舉，竟翻轉了一家人的命運。

1913年8月，一名石油工程師在莎拉的土地上發現了「噴油井」，這裏的石油儲量相當豐富，石油公司投入開採後，每天可以產出2500桶石油，莎拉一天就能賺300美元，相當於現在的7500美元，而當時美國人的月薪頂多才50美元，莎拉憑着石油財，一夜成為當地的首富，不僅繳稅金額躍居第一，還以「全世界最富有的黑人」上遍各大媒體的頭條，甚至湧上一大票白人追求者，轟動全美。

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政府認定：她現在是白人了！

只是，黑人女孩暴富的消息馬上引爆白人社會的議論和擔憂，為了讓白人安心，政府宣布讓莎拉「成為白人」，允許她享受白人特權，像是能享用火車頭等艙、坐在公車的白人專座、住在白人社區等。翻開當時的《芝加哥後衛報》，還能看到這樣的報道：「白人對這個年輕的黑人女孩的巨大財富感到震驚，他們不喜歡財富掌握在這種非裔美國人血统的女孩手裡，以致於宣布她為白人…這是白人的古老觀念，每當黑人在科學界或文學界取得任何成就時，一些白人都想宣布他們為白人。」可以看到像莎拉這樣憑藉財富從黑人變成白人的故事，其實並非首例，卻也僅是少之又少的荒唐事。

黑人女孩大發石油財，一生低調生活

看到莎拉的鉅額資產，政府還指派了一名白人監護人來監管莎拉的資產，但短短兩年，就被揭穿莎拉並沒有受到妥善的照顧和教育，因此白人監護制度在一片黑人的抗議聲中取消了。後來在莎拉18歲那年，她已經是聞名全美的百萬富翁，她在高中畢業後嫁給一名非裔汽車經銷商肯尼斯‧坎貝爾（Kenneth Campbell），生了三個孩子，莎拉婚後也繼續經營各種投資生意，再加上持有的房地產、固定資產、股票、債券等，過着相當富裕的生活，經常在家裏舉辦派對，是當地的豪門。

1967年，65歲的莎拉去世，她的一生，從12歲開始，產生劇變，諷刺的是，黑人數十年的困境和抗議聲浪，難以推動的種族隔離改革，莎拉卻僅憑着大把財富，贏得了白人的尊重，而且莎拉儘管富有，卻沒有肆意揮霍，一直都維持低調的生活。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：12歲黑人女孩一夜成百萬富翁、白種男人搶著求婚！政府宣布：她現在是白人了】