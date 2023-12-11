緬北四大家族之首白家遭通緝　「愛心女神」白應蘭用慈善掩護電詐

內地公安自11月針對緬北「明氏家族」公開通緝後，於12月10日再次公開通緝4個犯罪集團，當地3大家族主要成員悉數入列，包括白所成、魏懷仁、劉正祥等10名果敢自治區電信網絡詐騙重要頭目，其中，在當地以慈善及旅遊事業包裝的「愛心女神」白應蘭懸賞獎金最高達50萬元人民幣（約港幣55萬元）。



《極目新聞》報道，遼寧、福建、重慶等地公安機關在偵查中發現，以白所成、魏懷仁、劉正祥為首的3個家族犯罪集團和以徐老發為首的犯罪集團，長期實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大。在公安機關嚴打高壓態勢下，仍不收斂、不收手，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪事實清楚，證據確鑿充分。

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據了解，緬甸果敢自治區老街由「四大家族」控制當地的賭場、礦產、地產經營、商貿等「油水」最多的行業，也是該地區電信詐騙活動的幕後「藏鏡人」。當地「四大家族」為「白魏二劉」，除「低調」的劉國璽家族外，白所成、魏超仁及劉正祥（劉阿寶）家族重要成員皆在第二波內地公安通緝名單內。

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「白家」被認為是果敢「四大家族」之首。據傳，家主白所成並未直接參與「黑色產業鏈」，但其二子四女都藉由電信詐騙或其餘灰黑產業獲利。

白所成四個女兒分別為白應香、白應蘭、白應萍及白應改。次女白應蘭又名李夢娜，在重慶市有戶籍，外界稱其為果敢「愛心女神」，透過鑫百利公司經營酒店、旅遊，掩護地下賭博、色情、電詐等灰色產業。

白應蘭皮膚白皙、身材姣好，美麗性感的外表下卻傳出藏有一顆「蛇蠍之心」。她先在緬北成立愛心福利會，以慈善事業打下好名聲，然而，她掌控的鑫百利公司卻是透過「電詐園區」吸金，大賺不義之財，甚至結合「短視頻」的潮流，吸引內地民眾前往緬北「淘金」，結果可想而知。

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