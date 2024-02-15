湖南婦為亡弟追兇24年　曾遭騙錢拐賣　兇手終被起訴

1992年，9歲的李煥平被人從學校帶走，其後遇害。親姐李海玉為亡弟追兇24年，歷經被騙錢，差點被拐賣，後來更與丈夫離婚。2016年，李海玉找到已改名的兇手「易某華」，並與對方網聊3年套取信息；2020年，易某華終於落網。

近日，李海玉收到廣東省湛江市人民檢察院的書面告知，易某華因涉嫌故意殺害李煥平，被移交檢察院審查起訴。



《封面新聞》報道，1992年底，李海玉的父母在湛江承包甘蔗地時，收留了名為易某青的湖南邵陽老鄉，雇請他砍甘蔗。李海玉記得，易某青工作一個月，休息了兩天，算工資時要扣兩天錢，「他同我爸媽發生了爭吵，之後跑到學校，謊稱我媽病重，把我9歲的弟弟騙走了」。

3個月後，警方在一處甘蔗地發現一具高度腐爛的屍體，李海玉的父親和三姐去認屍，「屍體已經殘缺，認不出來。但衣服是弟弟的，手掌上有個六指，也是弟弟的特征」。

父親將李煥平殘存的屍骨葬在一棵大樹旁，等待日後遷回老家，但一直向李海玉和妻子隱瞞李煥平已遇害，只是私下尋找易某青。而警方對易某青的通緝，遲遲未有結果。

易某華舊照。（封面新聞）

李海玉一直以為弟弟是被易某青拐走。1997年，20歲的李海玉開始一邊打工，一邊打聽易某青的消息，幾乎走遍了雲貴川和江浙、兩廣。期間，她被人騙過錢，差點被拐賣，「吃虧多了，我自己看破案劇，學習套話技巧，學會了四川話和一些粵語，外出的時候從來不跟別人起衝突，為了省錢都是睡公園或者火車站廣場」。

2016年，李海玉在易某青家附近蹲守時遇上對方，於是以工友妻子的身份搭訕，並與他互加微信，才知道對方已改名為易某華。李海玉花了3年時間與易某華網聊，直到2019年3月5日，易某華在微信上承認，青年時期曾名為「易某青」。

李海玉花了3年時間與易某華網聊，直到2019年3月5日，易某華在微信上承認，青年時期曾名為「易某青」。（封面新聞）

李海玉憶述，自從弟弟出事後，父親一直郁郁寡歡，「經常獨自出去半年、一年，沒幾年就去世了。我常年瘋了一樣出去找人，丈夫帶著女兒跟我離婚了」。她一直以為能尋回弟弟，還賺錢興建兩層小樓，但因缺錢未有完工，「我想讓弟弟回來的時候還有個家」。

2020年5月，易某華被警方拘捕，並供述殺害李煥平的過程，李海玉此時才知道弟弟早已不在人世。據當地媒體報道，易某華落網後懺悔稱「對不起那個孩子，被抓了是一種解脫」。

2020年7月8日，湛江警方曾到埋葬李煥平的地方挖掘，但未找到李煥平的遺骸。李海玉稱，埋遺骨的位置多次種樹、修路，已找不到準確位置。

易某華被捕半年便後獲釋回家。2021年2月，湛江市檢察院出具《不起訴決定書》顯示，本案證據僅有易某華供述、證人證言及部分書證，且關鍵證據已缺失，同時有證據表明，屍體的身高、死亡時間存在多處疑點。案件的現有證據無法形成緊密、閉合的證據鏈條，未能排除合理懷疑，認定易華構成故意殺人罪的事實不清、證據不足。

2021年2月，湛江市檢察院出具《不起訴決定書》。（搜狐）

不過，案件在一年多後有新進展。2022年11月，廣東省人民檢察院出具的《刑事申訴結果通知書》顯示，該院在立案覆查過程中補充了部分新證據，該院認為現有證據足以認定易某華殺害李煥平的犯罪事實，易某華構成故意殺人罪，決定撤銷此前《不起訴決定書》，將案件移交湛江市人民檢察院依法層報最高人民檢察院核準追訴。

李海玉並不清楚補充什麼新證據，只知警方在2022年2月重新尋找屍骨。今年2月6日，她接到檢察院電話通知，稱易某華已被逮捕，案件移交檢察院處理。2月14日，李海玉表示已收到廣東省湛江市人民檢察院的書面告知，易某華因涉嫌故意殺害李煥平，被移交檢察院審查起訴。