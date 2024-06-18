知名酒店標錯房價40元/晚　顧客不滿被強制退單：打折補救沒誠意

多名消費者反映，6月13日以40元（人民幣，下同）的價格預訂位於成都北站的智選假日酒店（Holiday Inn Express）的客房，次日卻被官方強制退單。

網傳的酒店聲明顯示，酒店每晚的房價為400元，因工作人員失誤將價格設置錯誤，導致接到超過1000多張訂單。

有內地律師認為，酒店行為確實屬於重大誤解，可撤銷訂單，若消費者不同意，可通過司法程序處理。



《封面新聞》報道，6月13日，消費者陳女士在洲際酒店集團App預訂成都北站智選假日酒店的房間，包括4間43元/晚的房間，及21間183元/晚的房間（均為含稅單價）。次日，她在未收到任何通知的情況下，所有訂單被官方強制取消。

陳女士的訂單。（封面新聞）

陳女士致電酒店詢問具體情況，之後有工作人員用私人手機號傳來一份《關於我司房價錯標致使消費者發生重大誤解訂購房間事宜的聲明暨道歉函》。工作人員表示，聲明是根據酒店要求用自己的手機發送給顧客。

酒店在聲明中稱，由於操作失誤，在官網上修改成都北站智選假日酒店價格時，錯將稱原本房價為400元每間每晚標為40元每間每晚，關閉訂單通道前，已有失誤的訂單1000餘筆，已訂購房間6000餘間。

酒店稱，若按照錯標價格為消費者辦理入住，將面臨極大損失，於是決定取消上述失誤訂單，補償方式為將原來房價400元/晚的房間，以7.5折優惠為客人辦理入住。

酒店聲明。（封面新聞）

陳女士拒接受酒店在沒有任何提前通知、任何交涉商量的情況下擅自取消訂單，並要求按照原訂單入住，「我付錢了、扣錢了，也出確認號了，我就認為是打折優惠大促銷，說明訂單沒問題」。

有旅行博主認為，若此事會為酒店帶來不可承受的損失，雙方可進一步協商，但不能完全按照酒店的處理方式。同時，他認為酒店提出的打折補救措施，確實沒有體現誠意。

在攜程平台上，該酒店近期單價最低價為328元，官方小程序價格最低價為308元。有網民表示，酒店平時房價300餘元，卻在聲明中稱原房價是400元，這種提高單價再打7.5折的做法根本沒有任何意義。

位於成都北站的智選假日酒店（Holiday Inn Express）。（封面新聞）

智選假日酒店母公司洲際酒店集團的賓客關懷中心表示，此事已由該酒店管理層全權處理，集團方沒有掌握更多信息。

有內地律師指出，根據《民法典》第一百四十七條 ：基於重大誤解實施的民事法律行為，行為人有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

他認為，酒店工作人員將房價設置錯誤後，發生客房的訂單合同行為，該行為屬於重大誤解的行為，酒店可請求司法機構予以撤銷。法律規定，酒店撤銷權的行使是向司法機構請求撤銷，但因訂單有時限，酒店應第一時間通知客戶，再取消訂單。若消費者不同意並發生爭議，可通過司法程序處理。