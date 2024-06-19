3歲男童「腹痛」入院14小時搶救不治　家屬向兩家醫院提民事訴訟

貴州貴陽市3歲男童琪琪，今年2月因「腹痛」先後到兩家醫院診斷、搶救，但在不足14個小時，醫院即宣告琪琪搶救無效，臨床死亡。

家屬質疑，號稱全省「功能最全、設備最先進」的貴陽市婦幼保健院，一直未查明「腹痛」的真正原因，未能挽救兒子的性命，「為什麽一個『肚子痛』的病，最後卻要了人命？」。



腹痛入院，診斷為「糖尿病酮症酸中毒」

《紅星新聞》報道，2月1日，琪琪出現全身疲軟、咳嗽癥狀；2月2日晚，琪琪因腹痛被母親李忠英送到息烽縣人民醫院。《門診病歷》顯示，琪琪無明顯誘因出現腹痛，曾嘔吐。院方曾為他做腹部超聲波檢查，顯示其小腸擴張積液，中腹腸系膜血管稍旋轉、扭曲。

琪琪今年2月因「腹痛」先後到兩家醫院診斷，入院不足14小時便因搶救無效死亡。（紅星新聞）

經聯繫，當晚救護車將琪琪送到貴陽市婦幼保健院。病歷顯示，琪琪於2月3日凌晨1時51分在急診兒外科就診，並留醫兒童深切治療部（PICU），但在之後的10小時內，李忠英和丈夫先後5次收到院方下發的《病危（重）通知書》。

《病危（重）通知書》顯示，院方對琪琪的診斷為：1、休克；2、糖尿病酮症酸中毒1型糖尿病？3、急性上呼吸道感染。《危重病人搶救委托書》載明：醫護人員將全力搶救，家屬則「積極配合」。

院方多次下發《病危（重）通知書》。（紅星新聞）

多份《醫患溝通記錄》顯示，在搶救琪琪期間，醫患雙方一直保持溝通。凌晨2時48分，醫生採取重症監護、吸氧、胰島素控制血氧等對症治療。彼時院方考慮琪琪的病情為「糖尿病酮症酸中毒」，可能危及生命，必要時需呼吸機支持治療等。

上午9時16分，此時「患兒病情進展迅速」，出現心跳呼吸驟停，醫生為琪琪做緊急心內起搏及胸外心臟按壓，但他仍有心律失常及循環低灌注，建議用人工心肺機（ECMO）支持治療。

琪琪的《自願無償捐獻眼角膜榮譽證書》。（紅星新聞）

死因確定為「休克」

醫院的《二十四小時內入院死亡記錄》顯示，當天8時35分，琪琪出現心率下降，經搶救後自主心率恢復；9時50分，琪琪再出現心率下降，經搶救2小時38分，其自主心率及呼吸仍無法建立。中午12時28分，心電圖示無心電活動，院方宣布搶救無效，臨床死亡。

琪琪的死因確定為「休克」。（紅星新聞）

4月1日，貴州醫科大學法醫司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見書》稱，導致琪琪死亡的「腹痛」，實為「急性出血壞死性腸炎引起感染性休克」。急性出血壞死性腸炎（AHNE）是一種危及生命的暴發性疾病，病變主要在空腸或回腸，腹痛、腹脹，重症可出現敗血症和中毒性休克。

貴陽市婦幼保健院是全國首批「三級甲等婦幼保健院」，是貴州省內規模最大、功能最全、設備最先進的婦幼保健院。

貴陽市婦幼保健院是全國首批「三級甲等婦幼保健院」。（紅星新聞）

李忠英認為，若琪琪情況不危急，息烽縣人民醫院就不會讓他轉院。她表示，貴陽市婦幼保健院在前幾次的溝通中強調，琪琪是患上糖尿病，「之前他們還提出，孩子可能要終身打胰島素」。

李忠英稱，「但這樣一家先進的醫院，沒有第一時間查出孩子『肚子痛』的準確原因」。她表示，閉路電視紀錄顯示，琪琪在兒童深切治療部曾多次坐起，卻無人問津，「他中間痛得坐起來多達20餘次，這與院方在多份文檔中描述的『昏睡狀』情景不符」。

家屬表示，閉路電視畫面顯示，琪琪在PICU搶救時曾多次坐起。（紅星新聞）

家屬提起民事訴訟

就本次醫療損害責任糾紛，李忠英將貴陽市婦幼保健院告上法庭，請求判被告賠償原告死亡賠償金等逾200萬元人民幣。5月20日，貴陽市婦幼保健院申請追加初診醫院息烽縣人民醫院為被告，理由是患兒「還在其他醫院進行診療」。

貴陽市衛生健康局已責成貴陽市婦幼保健院「妥善處理」此事。貴陽市南明區人民法院已組織雙方作《鑒定筆錄》，對兩被告的診療行為與琪琪之死是否存在醫療因果關係，以及原因力大小，法院將委托第三方鑒定。日前，涉案各方均已提交相關證據。