蜂擁光顧、自發轉賬　中國球迷紛報答新加坡門將「國足晉級之恩」

因「神助攻」同組的中國男足「起死回生」晉級2026年美加墨世界盃亞洲區預選賽18強賽，新加坡國家隊門將桑尼（Hassan Sunny）一夜之間受到廣大中國球迷追捧，他名下在新加坡的椰漿飯攤位更引來國人「爆買」。



綜合新加坡亞洲新聞台（CNA）、8視界新聞網等6月12日報導，位於淡濱尼122街的Dapur Hassan（意為「哈桑的廚房」）當天一大早就吸引了不少中國顧客排隊等候，不僅食物提前售罄，更有無法趕至現場的球迷直接通過店鋪收款碼轉賬，一度令桑尼夫妻以為遭遇詐騙。對此，二人呼籲中國朋友不必「網上打賞」，來吃飯再給錢就好。

11日晚的世預賽36強賽C組末輪戰中，縱然新加坡客場作戰不敵泰國，但40歲的桑尼在對方球員狂轟濫炸35腳射門的情況下，還撲出多個必入球，將比分守在1：3，正好令泰國隊的淨勝球與中國隊持平，間接助力中國隊憑藉與泰國隊1勝1平勝負關係上的微弱優勢排名小組第二，幸運出線。

比賽翌日球迷們到訪的盛況。(聯合早報)

除了跑到桑尼本人和新加坡旅遊局、新加坡駐華大使館等社交媒體帳號下留言表達讚譽以外，球迷們也想用實際行動「報答」桑尼。

據CNA報導，12日上午7點半，就有中國人等在了桑尼家攤位門口，午餐高峰時段更是排起長龍，有人等待時間長達40分鐘。8視界新聞網12日現場走訪發現，早上10點到下午1點期間，至少來了百多名中國球迷。

報導說，這些客流有的是在新加坡工作或留學的中國人，有的是中國旅客、中國網紅和博主，還有的是特地為了桑尼而來，趕到時還拉着行李箱。所有與CNA交談的人都表示，自己是看到社交媒體上流傳的店鋪資訊，慕名而來。

澎湃新聞引述攜程方面披露資料說，截至6月12日中午，新加坡攜程專車訂單中有20%是直接從樟宜機場到桑尼的椰漿飯攤位。6月11日至12日，新加坡旅遊搜索熱度環比上漲超過6倍。大眾點評網站榜單顯示，Dapur Hassan登上新加坡小吃速食熱門榜第一。

哈辛辛尼多次力阻泰國攻門，令新加坡只失3球。（Getty）

「中國的每一個人，抖音和微博上的每一個人，我們都想對你們說聲謝謝，對新加坡隊說聲謝謝。」38歲的抖音直播主播Wang Huan告訴當地媒體。

桑尼出生於一個馬來西亞移民家庭。他此前曾在國際足聯訪問中透露，自己全家人都從事餐飲行業，擁有一家小吃店也是他從小的夢想。據CNA介紹，Dapur Hassan於去年8月開業，登記在桑尼名下，但日常經營由他的妻子拉希姆和妻子家裡兩個親戚一起負責。除了椰漿飯，還售賣馬來菜飯等各類馬來西亞特色小吃。

41歲的拉希姆說，比賽結束後，桑尼收到了「無數」留言、郵件等等，這讓丈夫對自己受到的關注感到震驚，也是她第一次感覺到有什麼不一樣。儘管桑尼對妻子提到自己在中國走紅一事，但當攤位支付寶帳號11日深夜突然收到多筆轉帳時，兩人還是心感奇怪，以為遭遇詐騙。

直到第二天早上拉希姆來到攤位，才從一名中國球迷處得知，這是來自中國球迷的遠端轉賬。這位球迷還解釋說，中國人轉帳時會選擇「520」這個金額，因為這個數字諧音普通話中的「我愛你」。

不少內地網民根據食肆點評網站找到桑尼的舖址。(大眾點評網截圖)

比賽當晚，中國社交媒體上流傳出桑尼家攤位的照片，其中有拍到收款二維碼，有人成功掃碼轉帳，該消息很快流傳開來，引來大批球迷效仿。有媒體報導稱，短時間內大量匯款打入，一度導致銀行系統警覺，暫時凍結店鋪帳戶進行安全檢查。

瞭解原委之後，拉希姆向中國球迷道謝：「有這麼多人到這裡來，真的很意外，我想感謝所有人的支持。我也想向因為食材不夠而沒有買到食物的球迷道歉，大家可以明天再來。」據新加坡《聯合早報》12日報導，拉希姆當天全程笑着和每個球迷合影留念，還對球迷朋友用中文說了謝謝。

拉希姆說，平時店鋪售賣量通常只需煮兩批米飯，但在意想不到的客流湧入後，她們12日這天煮了四五批。CNA稱，當日下午1點半，也就是距離正常2點閉店還有半個小時，食材就已用完，連佐餐的三巴辣椒醬都見了底。但直到2點，還有許多人在攤位前拍照留念，或一邊吃東西一邊與現場直播的觀眾交談。

因過於忙碌，拉希姆表示，她還沒有時間統計來自球迷的轉帳和攤位當天的收入。「今天太瘋狂了，我們不斷炸雞煎蛋。」她說，受人潮影響，一些老顧客不得不等待很久或被拒之門外，之後她會多準備食材，但不打算將營業時間延長到2點以後。

中國網友紛紛湧到桑尼的店以表支持。(小紅書截圖)

據附近超市店員說，桑尼不常來攤位，但偶爾會來幫忙，時不時也會親自下廚，煮制麵條。桑尼目前已從曼谷回到新加坡，但最近幾天希望前去「偶遇」桑尼的球迷可能會失望。據新媒瞭解，桑尼正忙於準備15日的另一場比賽，近期內不會到檔口幫忙。

需要提醒的是，儘管球迷是出於一片好意，但跨境轉帳存在風險，須小心有不法分子用假二維碼騙取錢財。有最近「打卡」攤位的網友表示，桑尼夫婦二人希望大家不要莫名匯款，許多轉帳都已陸續退回，他們歡迎中國朋友來吃飯再給錢。此外，也有聲音呼籲球迷和各路博主理性支持，莫讓突如其來的大客流招致攤位熟客反感，反而「幫了倒忙」。

本文獲《觀察者網》授權刊載。原題為《新加坡門將成國足晉級「功臣」網友自發打款，門將妻子：中國朋友來吃飯再給錢就好》

