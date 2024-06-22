內地高考競爭激烈催生「志願填報諮詢」行業　價錢可高達近2萬元

內地高考人數屢創新高，今年共有1342萬人報名，較去年增加51萬人，好的入學名額競爭十分激烈。近日，報道指出，已有業者開始兜售「志願填報諮詢」，價格數百元到上萬元（人民幣．下同）不等，還有人化身直播網紅，販售高價的諮詢服務。對此，有學者認為，考生與家長不應盲目跟隨機構的建議。



據英國廣播公司（BBC）中文網周五（21日），在中國，考生與家長付費填報大學志願並非新鮮事，每年高考結束後，各地都有類似的教育輔導機構開始兜售諮詢服務，當中有人還會結合社交媒體，化身直播網紅，將「志願選填規劃師」這門生意推上更大的舞台。

經營「峰學蔚來」教育集團的張雪峰就是其中一員，他把自己打造成學生的「引路人」，與家長站在「同一戰線」，而不少家長則將他的話奉為圭臬、為孩子填報志願的「聖經」。近日，他推出的選填志願服務，儘管售價近2萬元，但仍在3小時內售罄，有搶到的考生家長對此十分激動，認為這代表孩子「半隻腳已踏入了大學」。

據艾媒諮詢的數據顯示，2023年高考志願填報諮詢付費的市場規模高達9.5億元，是2016年的7.3倍。另有數據顯示，中國現存超過1400間志願填報諮詢相關公司。

圖為6月7日，考生在天津海河中學考點門外複習。（新華社）

對此，一名陳姓規劃師表示，規劃師沒有官方的培訓，收費標準主要取決於個人對於學校的了解程度以及口碑，口碑較好者會被晉升成「特級教師」，收費標準自然也高過其他規劃師。而在其工作的機構，收費標準從2980元到1.2萬元不等，「主要取決於老師的個人能力」。至於張雪峰近2萬元的服務，陳認為不符合當下的市場水準。他指出，如果是張雪峰親自指導，這個價格還算合理。但有些是他的團隊來服務的，既不是面對面的溝通，也不能保證老師的服務水平，故可能達不到預期的效果。

同時，即使價格不菲，志願填報諮詢服務也並不能保證錄取。一部分機構承諾若考生未被分數區間內的學校和科系錄取，將全額退費。不過也有機構表示會盡最大努力幫助考生設計選填志願方案，可未被錄取的話，機構並不承擔任何責任。

另據《羊城晚報》報道，目前市場上也一些機構利用考生和家長的焦慮心理，收取高昂的服務費用，且定價不透明，服務內容是「看人下菜」，有價格欺詐之嫌。中國教育科學研究院研究員儲朝暉分析，考生與家長應了解相關機構過往的信譽狀況，以及是否具有良好的業績和口碑。他又建議不應盲目跟隨機構的建議，認為諮詢機構提供的資訊和意見只是參考，個人的判斷力和辨識力也同樣重要。