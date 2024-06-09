患兩罕見病　重慶男生打破｢活不過18歲｣預言考高考　願望來港旅行

今年，重慶綦江有一位特殊的高考考生羅睿燊，19歲的他患有苯丙酮尿症和杜氏肌營養不良症兩種罕見病，被醫生指「可能活不過18歲」，然而他不僅活過了18歲，還坐著輪椅參加了今年的高考。羅睿燊的媽媽表示：「寶貝，只要你順順利利地完成了高考，你就是成功的。」



今年，重慶綦江有一位特別的高考考生羅睿燊，被醫生診斷「活不過18歲」的他，在19歲這一年坐著輪椅進入了高考的考場。

羅睿燊的母親送其參加高考。（影片截圖）

羅睿燊的母親送其參加高考。（影片截圖）

《央視新聞》報道，羅睿燊剛出生半個月就被確診為苯丙酮尿症，除了蔬菜水果，其他五穀雜糧魚肉蛋奶都不能吃，連米都是特製的。

羅睿燊在五歲半的時候又被確診為杜氏肌營養不良症，也正是在這時，醫生委婉告知了羅睿燊的媽媽周朝喜：「您的孩子大概11、12歲就無法行走，可能活不過18周歲……」

不過醫生也表示，如果堅持控制飲食，孩子也可能像正常人一樣生活。每天起床前和睡覺前，周朝喜都會堅持為兒子進行肢體拉伸，羅睿燊也積極地進行肢體訓練和呼吸訓練，但他的行走能力仍在一步步衰減。

為了帶孩子「好好看看這個世界」，周朝喜還利用寒暑假，帶着兒子去中國各個城市旅行，行程累計數十萬公里，去過100多座城市。

母子二人去中國各城市旅行。（央視新聞）

去年的3月9日，也是羅睿燊18歲的生日這天，他申請註冊成為了一名遺體捐獻志願者，並表示，如果死後能給別人帶來價值，這也是他活着的意義。

直到今年的3月9日，羅睿燊已經度過了自己的19歲生日。生日這天，周朝喜給兒子寫下了一封3000多字的長信作為生日禮物，鼓勵他「繼續把命運的嘲弄遠遠地甩開，繼續乘着風浪勇往直前」。而對2024年，19歲的羅睿燊也有了兩件想做的大事，一是好好備戰高考，考上家門口的大學，二是去趟港澳，繼續領略大好河山。

6月7日，羅睿燊坐著輪椅被媽媽推著進入了高考考場，實現了自己的「高考夢」。

羅睿燊。（央視新聞）