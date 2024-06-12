15元一碗水煮魚！中國年輕人「蹭老年人飯」湧入平價養老食堂？

臨近午飯時間，北京城中心的一些衚衕漸漸熱鬧起來，三五成群的年輕白領有說有笑，接連湧入位於衚衕深處的社區養老食堂。



兩三百平米的食堂很快擠滿了前來吃飯的人群，8元（人民幣，下同）一份炒油麥菜，15元一碗水煮魚，18元一盤回鍋肉，還有免費的西紅柿蛋湯，近10種熱氣騰騰的菜品一列排開，年輕人和老年人一起排著隊，高峰時段的隊伍一直延伸到食堂入口處。



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北京社區養老食堂大多獲政府補貼，價格實惠， 菜品豐富，從而吸引越來越多上班族光顧。 圖為北京炮局胡同的青龍社區食堂。（孟丹丹攝）

在寫字樓上班的沈敏（27歲），一週五天都在附近衚衕里的養老食堂「蹭吃蹭喝」。「三菜一湯一共21元，比外賣划算多了」，她指著面前餐盤里的兩樣素菜和一份淋著醬汁的白斬雞，邊吃邊受訪說：「這裡的菜比街上小餐館要實惠，吃著也放心。」

沈敏頻頻光顧的社區養老食堂，正在被中國年輕白領們「佔領」。最近兩年，中國就業環境不景氣，有些上班族收入下降，再加上城市生活節奏加快，很多年輕人無暇開火做飯，於是價格實惠、菜品豐富的社區老年食堂開始吸引愈來愈多年輕人。

據新華社報道，2023年全國社區食堂已達6700多家。不僅北上廣深等一線大城市遍地開花，成都、武漢等西部、中部城市也都湧現一批社區食堂。

圖為重慶一家社區食堂。（上游新聞）

其實社區食堂幾年前就有，開辦的最初目的，主要是為行動不便，或不能自己做飯的老年人提供膳食服務。後來出於降低經營成本的考慮，開始向各年齡段人群開放。

沈敏任職的公司去年開始削減員工福利，取消公司食堂，每月發放800元補貼，代替以往免費的午餐。為解決午飯問題，她開始點外賣，或與同事團購附近餐館的優惠套餐。

幾個月下來，她發現午餐實際開銷遠超公司給的補貼，這讓她感到不安。她說：「周圍人都在量入為出，厲行節約，這讓我有點罪惡感。」

終於，她在社交平台上刷到了辦公室附近的社區養老食堂，食堂享有政府補貼，比外賣、普通餐館都便宜，菜量也不少。

北京是中國深度老齡化城市之一，65歲以上老人已超過330萬，佔市總人口的15.1%。為解決快速老齡化人口的吃飯問題，全市建有1100多個能提供養老助餐的社區食堂。大多數食堂得到政府政策扶持，有的享有免費空間，有的獲得建設資金，有的減免水電費、稅收等。

北京景山街道的養老食堂，菜品價格比普通餐廳低約20%，菜量較多，用餐者可以選擇半份菜品。（孟丹丹攝）

北京東城一家今年剛開業的社區食堂盧姓經理受訪時說，由於政府扶持，她的食堂價位比周圍餐廳低近20%，上午11時半至下午5時的時段，優先服務老年人，也提供送餐服務，其它時間段主要接待附近的上班族，年輕人佔到客流量的八成以上。

今年剛入職北京一家出版社的小宋（25歲），最近也成為社區養老食堂的回頭客。以前她主要靠點外賣解決吃飯的問題。

小宋點了半份肉炒三丁和青筍木耳，加上米飯共17元。她邊吃邊說：「這裡比外賣便宜得多……中飯、晚飯都過來吃的話，一天可以省下10元到20元。」

在養老食堂獨自用餐的白領以男生居多，他們大多邊吃邊看手機，吃完後匆匆離去；也有不少結伴而來的年輕人，他們大多小聲聊著天，吃完後也不會逗留。還有為數不多的年長者，他們大多將飯菜盛在自帶的飯盒里打包直接帶走，少部分人坐下來堂食。

與喧鬧嘈雜的商業餐廳相比，養老食堂的就餐氛圍要安靜得多。而在年輕人聚集的社交平台上，有關社區食堂的話題討論則是另一番熱鬧場景。

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不少年輕人曬出物美價廉社區食堂的坐標，還有人分享哪道菜最好吃，哪道菜最便宜，有些距離旅遊景點較近的社區食堂，甚至被一些年輕人列為「窮游途中能量補給寶藏小館」。

年輕人「蹭」老年食堂，精打細算過日子，一方面體現了中國年輕人注重性價比、務實的消費理念；另一方面，也反映出在現實經濟壓力下年輕人消費慾望的冷卻。

財經專欄作家張林受訪時說，年輕人與老年人消費習慣不同，一般吃不到一起去，現在年輕人主動加入老年食堂，說明疫後青年群體就業、收入壓力真實存在，他們對未來不像過去那樣樂觀，不願過多消費。

他也指出，中國青年群體勞動時間越來越長，打拼一天無暇買菜做飯也是「蹭」老原因之一。據中國國家統計局數據，2023年中國全國企業就業人員每周平均工作時間延長至49小時，按五個工作日計算，每天僅工時就用去9.8個小時。