庾澄慶愛徒王韵壹驚傳離世！《中國好聲音》首季學員　擅唱爵士樂

中國爵士女歌手王韵壹，為《中國好聲音》第一季學員，大受導師們歡迎，最終加入庾澄慶戰隊並獲得亞軍，未料，6月28日晚間卻傳來她的死訊。



中國爵士女歌手王韵壹，為《中國好聲音》第一季學員，大受導師們歡迎，最終加入庾澄慶戰隊並獲得亞軍。（微博 / @王韻壹）

中國爵士女歌手王韵壹，具有醇厚磁性的聲線，以及標誌性的光頭造型，被譽為「中國爵士女王」。曾參加浙江衛視《中國好聲音》第一季，盲選時演唱《被遺忘的時光》，獲得四位導師轉身，最終加入庾澄慶戰隊，同年9月30日，參加《中國好聲音第一季》巔峰之夜，並與李代沫獲得「魅力的光芒獎」。發行過單曲《人生若只如初見》《台北有條聖誕巷》等單曲，演唱電視劇《神犬小七》第二季主題曲《今生感謝你》，是名前途無限量的歌手，卻在昨日傳出死訊。

王韵壹照片：（按圖了解）

6月28日晚間演員陳思斯突然在微博發出王韵壹的合照，配文寫下「我全世界最好的壹，我永遠愛你！！！這輩子是好朋友，下輩子，請繼續跟我做朋友。天堂沒有病痛，你不會再疼了，一路走好……我愛你…… ​​​」。此文一出，引起各界震驚，許多網友也紛紛留言哀悼王韵壹。

演員陳思斯突然在微博發出王韵壹的合照，哀悼王韵壹。（微博／@陳思斯）

其實，去年王韵壹就曾被傳出醉酒摔倒頭部受傷嚴重，流出右耳靠近太陽穴位置被包紮的傷照，在微博上，王韵壹最後一條更新停在6月2日，接下來便是昨日被陳思斯爆出死訊。

據悉，目前死訊不明，有待進一步偵查。

王韵壹曾流出其右耳靠近太陽穴位置被包紮的傷照。（微博 / @王韵壹）

延伸閱讀：抗癌網紅李小妞逝世 2幼兒救護車上「淚拉媽媽手告別」令人鼻酸

+ 18

延伸閱讀：

港星文頌男罹罕癌 親姊悲痛證實「病況惡化」：下半身已沒知覺

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】