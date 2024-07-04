肉類加工廠衛生惡劣遭頂格處罰　官方：召回10噸鴨腸已無害化處理

6月17日，有內媒報道，山東一公司鴨腸生產車間的衛生環境惡劣，存在諸多安全隱患，當地之後成立工作組調查。

7月3日，聯合工作組表示，至今已召回10.5噸鴨腸產品，均已無害化處理。目前，涉事企業已通過相關部門驗收，具備生產條件。



《新京報》報道，山東雅士享肉類食品公司的鴨腸生產車間衛生惡劣：待清洗的鴨腸被直接堆在地上，有時與洗地的污水混成一堆。甚至有工人對排水口小便，事後又從該排水口撈出死鴨再送回廠房。

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鴨腸生產車間地面堆滿鴨腸。（新京報）

有工人對著廢棄物排水口小便。（影片截圖）

隨後，當地農業農村部進行立案調查。7月3日，聯合工作組表示，針對涉事企業生產不規範、衛生環境差等問題，相關部門已立案查處，送達責令限期整改通知書、行政處罰事先告知書，並作出頂格處罰。

截至目前，涉事企業召回2024年3月以來的產品，已召回鴨腸產品10.5噸，產品經抽檢雖為合格，但鑑於該產品在生產過程中存在不規範現象，企業對召回鴨腸進行無害化處理。

涉事企業召回產品。（影片截圖）

涉事企業進行整改。（影片截圖）

涉事企業進行整改。（影片截圖）

聯合工作組通報稱，自6月18日開始，山東雅士享肉類食品有限公司累計投入100多萬元，對鴨腸加工車間安裝不銹鋼操作案台和設施，加裝監控設備，對原料投遞間、冷庫、外包間、實驗室等進行衛生改造提升。

6月27日、28日，相關部門分別出具現場核查報告及審查意見，驗收通過，具備生產條件。

7月3日，當地農業農村局副局長王海建表示，下一步將聯合有關部門加大監管和執法力度，確保不再發生類似事件。