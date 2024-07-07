300萬粉絲網紅抖音生吃毒菇「見手青」後嘔吐送醫 證實為造假
撰文：盛昀
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綜合內媒報道，近日有一女網紅發布生吃毒蘑菇｢見手青｣的影片引發關注，後續影片平台指其為擺拍造假，目前該女網紅被禁言30天，影片也已下架。
近日，有全網超過300萬粉絲的女網紅在抖音平台發布影片指，一位雲南的粉絲寄了一箱野生菌給她，隨箱還有一張紙條，上寫「一定要煮熟了吃」。該網紅還稱：「粉絲問我你是不是什麼都敢吃？我說必須的。」
在影片中，女網紅撕碎了紙條，拿起「見手青」就開始吃，隨後還有其嘔吐、疑似產生幻覺送醫的畫面。
據報道，該網紅活躍在多個平台，是一位知名美食、搞笑網紅，經常發一些關於「黑暗料理」的影片，有的風格較為誇張，其全網粉絲超過300萬。
後續平台發布公告指，女網紅承認該影片是擺拍並主動將影片刪除，平台決定對其賬號禁言30天、取消營利權限60天，同時抹除了近一個月增長的粉絲，目前影片也已下架。
不少網民表示懲罰太輕，「傳播後果嚴重，應該永久封禁」「為了出名命都不要了」，另有人指其影片影響惡劣，「萬一被一些小孩看到了，真的生吃怎麽得了 」。
醫生建議：慎食野生菌
所謂「見手青」，其實並非某一種菌菇，其屬於牛肝菌屬，包括多種牛肝菌，因被手碰或者被壓傷會變成青色而得名。今年以來，内地多地均有出現吃「見手青」中毒事件。
「生吃『見手青』容易中毒致幻，甚至可能危及生命。」醫生表示，不要隨便吃野生菌類，最好不要生吃或混吃野生菌，食用野生菌時一定要煮熟。
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