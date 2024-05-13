港人到西門町開心打鬧竟被當街痛毆　2名醉漢辯稱：以為被嘲笑

據台媒報道，5月7日晚上10時許1男1女2名香港遊客在西門町徒步區開心觀光，期間兩人笑鬧，卻突然遭2名台男當街毆打。萬華警方獲報追查，查獲動手的26歲陳男、25歲邱男到案。喝得醉醺醺的陳男表示，在路邊碰到2人在笑鬧，以為他們是在嘲笑他，所以才會上前理論進而動手。



莫名被打的香港遊客送醫後治療已無大礙，但包括頭部手部都有拉扯造成的傷勢，並有多處瘀青。他們堅持驗傷、提告，警方訊後將陳等人依法送辦。



台灣警方表示，香港籍林姓男子（33歲）及黃姓女子（33歲）昨天晚上10點多到北市西門町徒步區逛街，但卻突然遭到陳姓男子（25歲）、邱姓男子（24歲）攻擊，2男朝港籍林男頭部揮拳，黃女上前勸阻也挨打。

台灣警方稱，2男犯案後隨即被朋友拉開，搭上計程車逃逸。萬華警方調閱監視器追查，在附近路口陸續找到動手的陳、邱2嫌，將2人帶回派出所偵訊。2男到案後，身上有濃厚酒味，坦承行凶。

陳男供稱與友人喝酒後，步行在街邊準備離開，聽到2名港籍人旅客笑鬧，以為他們好像在嘲笑他，氣憤不過前往理論並動手。警方也將陳、邱2人依照傷害罪嫌送辦。

2旅客無故被打非常錯愕，有民眾協助報警及送醫，林男頭部瘀青、肢體擦挫傷，黃女則是手部疼痛，所幸無大礙。