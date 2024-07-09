內地羽毛球漲幅超60%成貴族運動？　業內人士透露箇中原因

今年以來，內地幾大頭部羽毛球廠商多次上調售價，部分羽毛球型號漲幅超過60%，「月薪2萬元打不起羽毛球了」的話題一度成為熱搜，有不少羽毛球愛好者更調侃稱，羽毛球已經成為「貴族運動」，甚至是新型的「理財產品」。



《藍鯨新聞》報道，7月起，YONEX（尤尼克斯）、紅雙喜、VICTOR（威克多）、RSL（亞獅龍）等羽毛球廠家迎來新一輪漲價。目前，內地頭部羽毛球廠商的漲價幅度普遍較去年高二至三成，部分型號的漲價幅度超過60%。

以漲價最多的YONEX為例，其主流高端款AS-05羽毛球，零售價從4月前的210元/打（人民幣，下同），漲價至225元/打，7月後的價格更飆升至275元/打。杭州富陽一家羽毛球生產工廠的廠長透露，目前漲價是全行業趨勢。

YONEX各款羽毛球一直漲價。（現代快報）

今年以來，YONEX多次上調羽毛球售價。（現代快報）

除了漲價，羽毛球也面臨缺貨。以YONEX為例，其京東自營店內的6款天然羽毛球已全部售罄；天貓旗艦店內仍有3款羽毛球在售。京東客服表示，羽毛球缺貨的情況已持續近一個月，缺貨是因為廠商產能不足，目前尚不清楚何時重新上架。

在經銷商門店，現時仍可買到前述品牌的部分現貨。有YONEX的線上經銷商表示，目前羽毛球比較緊缺，手上的現貨是之前囤下，估計近日就會售罄，也不確定何時才補到貨。

定價320元一筒的YONEX AS-40EX羽毛球仍然有售，但其定位是國際比賽用球，並非普通愛好者最常用的型號。（淘寶）

區別於多數球類運動，羽毛球有易耗損的特點，日常訓練和比賽中都需要頻繁更換新球，而鵝、鴨「毛片」是羽毛球核心原材料。

《大河報》報道，河南超繼商貿集團有限公司體育事業部經理趙文指出，羽毛球漲價與原材料緊缺有關。他介紹，一顆羽毛球需要16根刀翎，每隻鵝的左翅和右翅各自最多有7片刀翎適合用於製作羽毛球，加上羽片大小、翎管粗細的不同，需要超過2隻鵝的刀翎才能製作一顆羽毛球。鴨的刀翎毛同樣可以製作羽毛球，但成本不會比鵝低很多。

羽毛球價格「一漲再漲」與原材料鵝、鴨「毛片」緊缺有關。（大河報）

河南濮陽市台前縣有「中國羽絨之鄉」的稱號，在當地經營30年、華中地區最大的毛片供應商趙霞（化名）認為，毛片價格的持續上漲是羽毛球漲價的主因。

趙霞介紹，去年年底，一斤刀翎批發價約200元，包含600根左右的原毛，折合1根刀翎不到4角錢，現在每斤價格突破300元，且還有上漲趨勢，「漲價漲得心慌」。

此外，羽毛球的漲價或與羽毛球運動的火熱有關。趙文提到，去年下半年之前，店內標價1500元的高端羽毛球拍都是7折出售，且並不好賣，「現在是你不買明天就沒貨了」。