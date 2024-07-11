擁700萬粉絲網紅裸照外流 流淚拍片公開元兇下場：會追究其他人
撰文：ETtoday
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內地一名有700萬粉絲的女網紅「小雪」，去年被傳出有多張不雅照片流出，甚至有人以此販售牟利。小雪11日發布最新影片，表示造謠者已經找到並行政拘留7天。
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小雪影片中表示，發布影片的人士被行政拘留7天外，當時還有很多參與造謠的人，也在同時追究他們的責任。
小雪表示：「接下來我還要進行民事訴訟，我要正式起訴你侵犯我的名譽權。」
小雪更透露自己去年就把相關資料準備好「為的就是今天」。
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小雪表示被造謠、抹黃的這段日子，對造成極大的精神傷害：
我一味的隱忍，換來的只是鍵盤俠的狂歡……所以我選擇拿起法律的武器保護自己。
小雪一度哽咽落淚。
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