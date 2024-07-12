美國女便秘嘗試中國潤腸茶　逛超市屁意來襲竟一瀉千里：別喝！

美國一名女子近期受便秘困擾，在朋友的推薦下，購買了一款有減肥通便功效的中國茶，嘗試之後她不以為然地去逛超市，惟期間一陣屁意來襲竟讓她在超市「一瀉千里」，大便更直接掉落地面。



Sammi受便秘困擾，喝了一款有減肥通便功效的中國茶後，竟讓她在超市「一瀉千里」。（tiktok@sincerest_sammi）

日前，名為Sammi的美國Up主拍片講述自己的尷尬經歷。據她介紹，自己已經整整4天未有排便，在朋友的極力推薦下，購買了一款主打減肥通便功效、包裝是綠色盒子的中國茶，「朋友說絕對好使，這正合我心意」。

收到上述中國茶後，Sammi立刻嘗試，但過了幾個小時後，仍未有半點反應。最終失去耐心的她心想「隨緣吧」，然後駕車到超市購物，當時她身着連衣長裙，因個人喜好未有着底褲。

Sammi最終向超市清潔工人承認了自己的行為。（tiktok@sincerest_sammi）

逛到超市的泳衣區時，Sammi突然感到一陣屁意來襲，「我想放，你懂那種感覺吧」，也正是她此時的一個「放鬆」，4天找不到出路的「迷路大軍」，順着地球引力掉在了超市的地面上。

「我以為我看錯了！」呆若木雞的Sammi不敢相信現實，但仍抓緊時間向廁所狂奔，期間她更是控制不住自己，一路上都是她「泄洪」的痕迹，到廁所後更有種向馬桶投入「炸彈」的感覺。

Sammi的經歷讓不少人都覺得十分尷尬。（網上圖片）

清理乾淨自己後，Sammi向清潔工人承認了自己的行為，「我很抱歉，但我真的憋不住了！我沒穿內褲，實在是控制不住」。Sammi在影片的最後還呼籲大家，「別喝那玩意兒，不要喝，中國的那個綠色玩意兒，千萬別喝！」

網民評論：

「不信邪的人肯定會陸續出現。」

「之前曝光過常潤茶裏不是有瀉藥成份嗎。」

「完了，常潤茶會不會因為國家安全被禁了。」

「用了通腸通便類的藥物，就不要相信每一個屁。」

「本來就你們村子裏的人知道，這下全世界都知道你了。」



近兩年在tiktok輸入#dieterstea#、#chinaslimtea#等hashtag，便會顯示很多相關影片。（tiktok）

事實上，近兩年在tiktok輸入#dieterstea#、#chinaslimtea#等hashtag，便會顯示很多相關影片，有一些疑似就是Sammi所提及的綠色款。亦有愈來愈多試用過的美國人分享自己的感受，很多人推薦說效果立竿見影，也有人喝完後直接「常駐廁所」。

據了解，標注dieter's teas的草藥茶多含有番瀉葉、蘆薈、沙棘和其他植物性瀉藥，如果過量飲用或泡茶時間超過產品標籤建議的時間，則會引起腹瀉、嘔吐、噁心、胃痙攣、慢性便秘、昏厥，甚至死亡等副作用。