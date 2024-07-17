真愛！新婚男每日通勤6小時　濰坊-青島跨城返工　只為多陪伴妻子

山東一名男子婚後為了陪伴妻子，選擇「跨城返工」，每日需花費約47元（人民幣，下同），搭火車往返於濰坊、青島之間，通勤時長長達6小時。



近日，山東的林先生將自己「濰坊—青島——濰坊」跨城返工、放工的經歷分享在社交網絡，引發廣泛關注。他表示，自己通常每日早上5時就要起床，然後騎電動單車前往濰坊火車站。6時15分，在濰坊站坐上開往青島北站的K881次綠皮火車。7時30分抵達後，再轉乘青島地鐵3號線，一般8時30分前到達公司。

如若火車延誤時間太久，林先生則會選擇乘坐價格更貴的高鐵，但他平時不捨得坐高鐵。而收工後，林先生會按地鐵、綠皮火車、電動單車的順序，返回濰坊的家，每晚9時30分左右可以到家。

據林先生計算，從濰坊的家到青島的公司，單程距離約162公里，花費約3小時，即每日往返通勤時長近6小時。

那麼，為何要遭雙城之間奔波？林先生表示，自己剛結婚不久，希望可以每天回家陪伴妻子，此外，通勤每月花費在1000元以內，在可接受範圍內。

對於有網民建議在青島租屋，林先生說，「（自己）每周雙休，疲勞也可以緩解，還有就是工作性質原因，我出差較多，算來算去，住在濰坊家中，不但能省錢，還能回家看媳婦。」

林先生還說，妻子目前正在努力報考青島的教師崗位，未來希望可以兩人一起努力在青島定居。

林先生通常7時30分抵達青島北站。（影片截圖）

網民點睇：

「為了愛情，辛苦你了。」

「我也是婚後每天通勤三個半小時。」

「如果工作辛苦再加路途遙遠，我要崩潰。」

「時間長了真不累嗎，幸福指數會下降吧，我是完全不能忍。」

「體力真好，我天天單程通勤一個多小時，四年了已經崩潰了。」

「我跟老公也異地但同城，讓他早起一個小時住一起他都嫌累不同意。」

