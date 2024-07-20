醫院院長出軌乾妹妹被捉姦　美豔小三是元配閨蜜　身份曝光引熱議

廣東一家醫院的院長日前被爆出軌「乾妹妹」，兩人當場被抓姦，事後傳出該名女子還是汕頭市婚姻家庭幸福建設協會副主席，引發網民熱議。目前，當地已聯合相關部門，成立調查組進行核查。



據了解，該出軌女子的丈夫日前將兩人通姦的影片發上網，影片可以看到兩人一起去開房間，該丈夫當場抓到妻子姦情時，小王面對該丈夫怒罵僅是淡定坐在沙發上整理襯衫，穿著白色襯衫的人妻則被怒拽出門，表情茫然。

該丈夫在影片中表示，黃院長在近兩年來送了自己的老婆許多價值貴重的禮物，因此老婆與他發生性關係。他表示，事發後，黃院長多次表示自己能夠壓下這件事情，兩人更一起威脅他還有他的小孩，他在影片末端用紅字寫道，「此等作為無法無天，請社會主持公道，讓此等歪風得到處理。」

據了解，涉事「小王」是廣東汕頭市龍湖區第二人民醫院黃姓院長，女方是婚姻家庭幸福建設協會的王姓副主席，外型相當靚麗，被說真人比照片還漂亮。王女不僅是黃院長的「乾妹妹」，還是院長元配的閨蜜。

出軌的女子是汕頭市婚姻家庭幸福建設協會副主席，外型亮麗。（網絡圖片）

針對此事，龍湖區衛生健康局18日發布通報稱，局方高度重視，已聯合相關部門成立調查組進行核查。

網民點睇：

所以，社會所謂的協會都是以營利為目的，不一定對得起頭銜，婚姻家庭幸福協會副會長，居然破壞人家庭幸福。

女方的行為與職務太匹配了。

女方是在為他人的婚姻家庭幸福提供建設。

期望有法律懲治那些出軌之人！而不是僅僅從道德上譴責！

