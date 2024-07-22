四川暴雨｜多人洪水漂流只為看樂山大佛　網民斥嫌命長：自求多福

四川省連日暴雨，有人卻無懼風雨在樂山大佛腳下河道中游泳漂流，甚至拍片分享至社交平台。

大佛街道辦表示，該水域是航道，一直有船駛經，景區不允許遊客下河游泳。

由於四川多地持續強降雨引發山洪，不少網民不解為何仍有人敢下河游泳，又稱總會有人嫌命長，「別以為有佛看著就為所欲為」、「出事兒別說佛祖見死不救」。



影片顯示，多名男子手執救生圈（水泡）在河中漂流，但水流湍急，不遠處還有觀光船駛過，險象環生，但他們似乎非常享受漂流過，還不時與岸上遊客打招呼。

多名男子在河中漂流至樂山大佛腳下。（影片截圖）

《瀟湘晨報》報道，70後的羅先生稱，「大多在河邊長大的孩子，基本上都是從小就在河裏面泡大的，這個對我們本地人來說，是很正常的事情，主要是中老年居多，年輕人幾乎很少，我這裏到樂山大佛大概是8公里左右，如果水不是很大的情況下的話，（漂流）一個小時左右」。

多名男子在河中漂流至樂山大佛腳下。（影片截圖）

大佛街道辦事處工作人員介紹，景區是不允許遊客下河游泳，「那是一個航道，它是有行船的，是不可能讓人在那裏游泳的，他很容易就被卷進去了」。

網民睇法：

浪大也就算了，被船撞一下子豈不是害人



平時就算了，但是洪水不一樣啊



四川現在都在發大水，敢下河遊游泳膽子真大



真是會給自己和別人找麻煩



總有嫌自己命長的人



這是兒戲生命



可能覺得活膩了



別以為有佛看著就為所欲為



在考驗大佛靈不靈，會不會保佑他



自求多福吧



這水的顏色，真能遊泳嗎？



在佛的洗腳水裏面投胎？



這裏不怕出現意外的，因為可以臨時抱佛腳

