福建一動物園公告｢3m大蟒蛇越獄｣　園方：疑縮骨脫逃　已緊急封鎖

格美颱風於今（25）日清晨自台灣出海、朝福建方向前進，不過福建龍岩市新羅區中山公園動物園卻於日前公告指出，園區內一條2、3公尺長的成年蟒蛇，於21日晚間脫逃至今仍無蹤跡，提醒民眾勿靠近相關區域的同時，若有目擊也可以通報相關單位。不過一部分民眾擔心，颱風的侵襲可能會增加搜尋難度，成為事件的意外焦點；對此當局說明，目前仍在搜尋中、後續將研擬措施預防意外重演。



湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報道，事件發生在本月22日，民眾在福建省龍岩市新羅區中山公園附近，發現大量「蟒蛇脫逃」的警示標語，這才得知園區內一條長達2、3公尺、約有十多斤（逾5公斤）重的成年蟒蛇，已於21日晚間逃走。

福建龍岩一動物園公告「大蟒蛇越獄」。（極目新聞 ）

針對蟒蛇出逃的事件，動物園負責人的鄭先生透露，自己21日晚間11時45分睡前還有去檢查籠子，當時就有注意到一條「有越獄前科」的蟒蛇在籠邊徘徊，未料22日清晨6時許再去查看，就發現那條蛇已經消失，推測是縮骨後從縫隙溜走。

鄭先生表示，出逃的這條蟒蛇，從出生就開始飼養了，已有10多年，約2、3公尺長長，成年人手臂粗，「這不是第一次出逃了，之前跑出去1個多禮拜，可能是因為找不到吃的，牠又跑回來了。」

福建龍岩市新羅區中山公園動物園證實「蟒蛇越獄」。圖為示意圖。（fb專頁「Gold Coast and Brisbane Snake Catcher」圖片）

包含鄭先生在內的新羅區林業局工作人員表示，發現異狀後持續有在中山公園內尋找，因為擔心引起不必要的恐慌，才通報警方並貼出提示、暫時禁止市民進入中山公園，透露該條蟒蛇不會主動攻擊人，如果有發現其蹤跡可以通報相關單位。

新羅區林業局工作人員稱，出逃的蟒蛇不會主動攻擊人，也沒有毒，公安部門正在搜尋。該工作人員表示，蟒蛇出逃說明園方對野生動物管理存在不到位的情況，中山公園管理方、新羅區林業局與龍岩市林業局相關工作人員正在商討動物園整改方案。