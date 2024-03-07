內地麥當勞食到入院？新出貢菜卷傳10個食9個屙：吃半條有噁心感

撰文：中天新聞網
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內地麥當勞最近推出新品「嘎嘣脆貢菜卷」，許多民眾迫不急待搶鮮。

事後卻有部分網友在微博上表示，吃完腹瀉、嘔吐甚至還發燒頭暈，自嘲「10個吃9個拉」，一片哀鴻遍野。

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內地麥當勞2月26日推出新品「嘎嘣脆貢菜卷」，官網介紹為本土原創，餅皮下包裹貢菜、筍絲、木耳絲、紅蘿蔔絲以及小酥肉。

問世後引發熱烈回響，但內媒揭露，有網友發布「吃麥當勞貢菜卷吃進醫院」的貼文，隨即釣出許多苦主。

有網友反映，「才吃了半條就噁心感襲來，跑去廁所哇哇吐」，也有人回報吃了出現類似症狀，包括噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈等。

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網絡也出現許多評價「嘎嘣脆貢菜卷」的文章，像是「我身邊10個有9個吃完都噴，別不信邪」、「做夢也沒想到，讓我發燒的罪魁禍首居然是麥麥的貢菜卷」。

截至7日上午，內地麥當勞官方尚未針對此事回覆，但有網友懷疑可能是兩個原因，第一是食物太辣，過度刺激腸胃才會拉肚子。第二可能是貢菜卷裡的木耳變質了，近日內地氣溫回升，尤其廣東出現回南天，又潮又濕導致難以長久保存的木耳被椰毒假單胞菌污染，產生耐高溫的米酵菌酸毒素，使人吃了會腹痛、腹脹、腹瀉，甚至噁心想吐。

但上述說法均未獲得證實。

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