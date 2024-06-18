19歲炫富男駕76萬BMW連撞7車釀3傷　心痛面容曝光　狂言正看新車

16日在台灣楊梅休息站發生的BMW衝撞護欄意外，19歲謝姓男司機未及時減速釀3傷。



如今他在IG上還原事發經過，「誰也不想發生這樣的事情」，同時他也在物色下一台BMW。

謝姓少年司機在IG上發長文悼念愛車，又解釋自己是因咳嗽才撞車，並透露已在物色下一台BMW。（IG限動截圖）

謝姓少年司機在IG上發長文悼念愛車，又解釋自己是因咳嗽才撞車，並透露已在物色下一台BMW。（IG限動截圖）

謝姓少年司機在IG上發長文悼念愛車，又解釋自己是因咳嗽才撞車，並透露已在物色下一台BMW。（IG限動截圖）

點圖放大看看車Cam所拍下的車禍發生一刻：

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回顧事件，16日下午3點20分左右，謝男駕駛BMW行經台灣高速公路1號南向71.3公里處楊梅路段，因仰賴車輛輔助駕駛系統，在進入楊梅休息站時開啟了定速功能，未依規定適時減速，導致車頭先撞上了休息站的水泥護欄，隨後失控連撞停車格內的7輛車、釀3人受傷。

據悉，謝男這台BMW是他在去年10月底交車，車價全款300多萬（新台幣，下同，折合約76萬港幣）一次繳清、無貸款，目前從事攝影師、接觸虛擬貨幣跟美股、期貨等，同時自己家裡還有做廠房租賃行業。

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台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

事後被查出辣妹是從事模特兒行業的女模張舒晴（點圖放大瀏覽）：

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謝男在IG上表示：

昨天我發生了一場重大車禍，我的車子在事故中受損嚴重。這輛陪我度過了2萬公里的車車是我生活中的重要夥伴，帶給我無數美好回憶，感謝你在我生命中最危急的時刻保護了我。

謝男還原事故：

我從桃園高架下來進入平面國一的過程中，由於對路況不太熟悉，再加上我前兩年因為呼吸道疾病經常咳嗽，今年好轉很多，但當時突然咳嗽起來，感到不適，分散了注意力，才導致了這次事故的發生。誰也不想發生這樣的事情，所以請那些喜歡批評的人設身處地的了解我的處境。

而謝男下一張限動透露，他正在物色下一台車，表示「來服務中心送資料，順便看一下下一台車」。

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