惠州五星級酒店浴室玻璃突爆裂　2名男童被擊中全身多處受傷

7月25日，惠州一家五星級酒店浴室的玻璃門突然爆裂，飛濺的玻璃擊中兩名7歲男童，導致二人頭部、腰部等處有不同程度受傷。涉事酒店事後回應表示，已承擔2人當晚所有醫療費用；並稱酒店開業20年來首次遇到這種情況。



據《紅星新聞》報道，7月25日，廣東惠州一酒店浴室玻璃門「爆裂」致兩名男童受傷。 據兩名男童的家屬介紹，受傷的兩個7歲男童是表兄弟，7月25日晚在惠州康帝國際酒店衛生間沖涼，一人在沐浴間沖洗，一人在門外等候，沐浴間的男童推門而出時，隔斷的玻璃門突然爆裂，飛濺的碎玻璃擊中兩名孩子，導致他們遭受不同程度的傷害，頭部、腰部等傷口處血流不止。

惠州康帝國際酒店浴室的玻璃門突然爆裂，導致2名男童全身不同程度受傷。（紅星新聞）

從家屬提供的醫院診斷結果來看，其中一男童多部位損傷、全身多處皮膚裂傷及肌腱損傷。手術從當晚8:30持續至當晚11點左右。家屬被醫生告知，孩子的肌腱斷裂可能留下後遺癥。目前，兩名孩子已出院回家休養。

公開信息顯示，涉事的惠州康帝國際酒店是一家五星級酒店，2005年開業，2019年重新裝修，共有468間客房，客房售價在500元到1000元不等，距景區惠州西湖700米。

涉事酒店惠州康帝國際酒店。

7月28日，酒店相關負責人表示，當晚酒店工作人員將傷者送往醫院後，墊付了當晚全部醫療費用，後續治療費用也會承擔。目前酒店已將相關情況上報給政府部門，玻璃破裂的具體原因正進一步調查中。

上述負責人介紹，酒店浴室的鋼化玻璃門沒有貼防爆膜，開業近20年也是第一次遇到這種玻璃爆裂的情況，正在諮詢專業的施工人員了解玻璃門情況。等政府有關部門調查結果出來後，酒店方面將依法依規處理和整改。該負責人介紹，酒店2019年重新裝修，近年也在不定期維護和翻新，酒店十分重視設施安全，店內設施的安全系數也都是達標的。

目前，當地市場監督管理部門等相關主管部門已介入，目前雙方糾紛仍在進一步處理中，仍在調查玻璃破裂原因。