農曆七月盂蘭節｜網選那些年最恐怖港產鬼片　竟不約而同點名這部

香港貴為華人電影殿堂，以喜劇片、功夫片、警匪片等廣為人知，也捧紅許多當今仍炙手可熱的電影明星，如成龍、洪金寶、周星馳等大前輩。而農曆七月（鬼月、盂蘭節）將近，便有網友回憶過往，表示香港鬼片在以前可說是恐怖片的翹楚，因此他好奇詢問：「哪部香港鬼片是你小時候的惡夢？」



原PO在PTT上發文，表示因為農曆七月快到了，鬼門即將開啟，他想起早年在泰國鬼片尚未嶄露頭角時，香港的鬼片可是恐怖片的翹楚，也曾陪伴觀眾度過許多個顫抖的夜晚，他回憶有一部電影叫《猛鬼差館》（台譯《魁星踢斗》），小時候看被嚇得要死，他也好奇詢問網友小時候的惡夢是哪一部電影。

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貼文一出，勾起許多網友兒時的惡夢，「《猛鬼佛跳牆》，小時候看了做惡夢」、「《見鬼》吧，舔到不敢吃燒臘」、「《七月十四不見不散》怕爆！《生化壽屍》也很有陰影，害我去打烊的商場都會幻想有喪屍會從某個角落衝出來」、「《胎妖》，小時候很怕的一部片」、「《靈幻先生》的油炸鬼，看完好久都不敢吃熱狗」、「從馬桶伸出手的某部！只是看到預告一幕害我很長一段時間半夜不敢上廁所」。

而呼聲最大的則是由洪金寶所導的《鬼掹腳》（台譯《鬼抓人》），「《鬼掹腳》恐怖到我洗澡泡浴缸不敢出任何水聲」、「有一部什麼水鬼的，打麻將還在那邊滴水」、「水鬼那部叫《鬼掹腳》」、「《鬼掹腳》真的猛」、「西瓜找水鬼+1」、「《鬼掹腳》，小時候看嚇死」、「《鬼掹腳》真的經典」、「絕對是《鬼掹腳》」、「最有名得應該是水鬼那部」、「《鬼掹腳》，超怕的」。

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