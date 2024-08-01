巴黎奧運｜潘展樂100自絕對優勢奪中國泳隊第一金　今屆首個世績

巴黎奧運游泳項目來到第5日，終於出現世界紀錄，男子100米自由泳決賽，中國19歲「飛魚」潘展樂以絕對優勢勝出，游出46.40秒﹑拋離對手逾一秒封王，同時將自己保持的世界紀錄推前0.4秒，亦是中國游泳隊在今屆巴黎奧運的首面游泳金牌。



潘展樂。（路透社）

受禁藥風波影響，中國隊在巴黎奧運游泳首4日賽事中，未曾奪得金牌。直至第五日的壓軸項目，潘展樂出戰男子100米自由泳決賽，這名19歲的中國泳手甫開賽已彈出，轉池後優勢更明顯，結果游出46.40秒奪冠，並在外界認為的慢池中推前自己的世界紀錄，為中國游泳隊「開齋」，亦是今屆首個世界紀錄。

潘展樂在今場決賽展示過人實力，最後50米明顯領先，最終拋離次席的澳洲泳手張伯斯（Kyle Chambers）1.08秒，在100米來說是相當誇張的優勢。

潘展樂在今年2月的世界錦標賽，毫無預兆地打破100米的世界紀錄，以46.80秒首次打破世績，半年內兩破紀錄。潘展樂如今在巴黎奧運奪金兼破世界紀錄，兌現杭州亞運後的承諾。

潘展樂破世界紀錄｜取中國奧運游泳首金 10歲豪言快過孫楊就夠

潘展樂在男子100米自由泳展示超強實力。（路透社）

潘展樂：一雪前恥

「在如此難游的泳池中打破世界紀錄，是對中國隊一個很棒的開門紅。」潘展樂賽後直言，這名「中國飛魚」賽前沒有想過破紀錄，「我本想在前面猛衝，後面硬頂也要頂回來，最後15米，我發現他們追不上，感覺別人很慢。」

潘展樂賽後以「一雪前恥」形容今仗，因為他們之前遇到其他隊伍的無視，「我們在首日比賽時，我與張伯斯打招呼，他不理我；當美國隊的訓練時，我們教練在岸上被濺水花，感覺就像想不起我們一樣。」

巴黎奧運︱游泳近半賽事後仍無世界紀錄 泳池太淺不利造好時間？