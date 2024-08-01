潘展樂破世界紀錄｜取中國奧運游泳首金　10歲豪言快過孫楊就夠

中國女泳手的戰績歷年均遠勝男泳手，直到孫楊出現，才首次有男泳手贏得奧運游泳金牌。孫楊擅長的是200米以上的中長距離自由泳，奧運百米男飛魚一直沒有中國份，這個悶局在2024巴黎奧運有望打破。

今年2月多哈游泳世錦賽，潘展樂在毫無預兆下打破男子100米自由泳世界紀錄，這位年僅19的游泳界新星向來語出驚人，大家昔日只當他是「童言無忌」，料不到他能把看似「大口氣」許下的豪言逐一實現。



衝擊巴黎奧運前，潘展樂添上「世界冠軍」的頭銜。（Getty Images）

超級熱愛游泳的浙江新一代飛魚

浙江盛產飛魚，中國兩位僅有奧運金牌男泳將孫楊和汪順，以及羅雪娟、葉詩文、傅園慧、徐嘉余等不同年代名將，都是生於浙江。同樣來自浙江的潘展樂，4歲半時就因為出色身體質素，被召入溫州市少年游泳學校，自此展開「飛魚」生涯。

潘展樂不單有天份，更深愛游泳，溫州體育運動學校教練王士認證，「他（潘展樂）只喜歡游泳，超級喜歡游泳。」當泳隊有人表現不好，教練往往會加大訓練量，王士對潘展樂用相反招數：「當他表現不好時，我就罰他不能下水，他反而覺得特別難受。」

潘展樂十分熱愛游泳，前教練笑言不讓他下水是最好的懲罰。（Getty Images）

10歲時省運會奪7金 豪言：「比孫楊快就夠了」

2014年的浙江省運會，潘展樂一口氣拿下7面金牌，當年只得10歲的他說過：「比孫楊快就夠了。」那時候正值孫楊全盛期，2012倫敦奧運奪得兩金一銀一銅，成為歷來首位贏得奧運游泳金牌的中國男泳手，未爆出禁藥風波的他在中國泳壇地位崇高，潘展樂這句豪言，相信只會被當成「童言無忌」，大概沒有人能想到，10年後有機會成真。

9年之後潘展樂在2023年杭州亞運男子100米自由泳決賽，以46.97秒封王，同時改寫亞洲和亞運紀錄，亦是在47秒內完成的亞洲第一人，賽後他又一次妙語連珠，「我是以破世界紀錄為目標，所以發揮一般」，聲稱：「沒有世界紀錄就不配叫『中國飛魚』」。

潘展樂（右）在杭州亞運100米自由泳突破47秒大關。（資料圖片／Getty Images）

自我要求極高到看似「大口氣」

19歲的潘展樂名氣不如孫楊、覃海洋響亮，因此在未了解背景下聽到他這樣說，難免覺得他有點「大口氣」。實情是，他在2022年布達佩斯世錦賽100米自由泳已曾游出47.65秒，追平寧澤濤的全國紀錄，亦是中國史上第二人在100米自由泳突破48秒大關，只是大家當時未有留意。

一年後在杭州亞運游進47秒，進步幅度相當大，他仍不太滿意自己的表現，「我是以打破世界紀錄為目標，如今只差0.1秒是有點可惜。」男子100米自由泳世界紀錄自從巴西名將施路（Cesar Cielo）在2009年世錦賽創下46.91秒後，10多年來未能被跨越，直到2022年才由羅馬尼亞天才泳手普波域治（David Popovici）以46.86秒打破。

潘展樂游出46.97秒，已站在世界前列，登上史上第六快泳手地位，無奈短途游泳就算差之毫釐，已可有甚大差距，與世界紀錄只相差0.1秒，與其說他「大口氣」，倒不如說他對自己要求極高，也對能力信心十足。

潘展樂﹑季新傑﹑張展碩及王浩宇為中國隊在今年世錦賽男子4X100米自由泳接力贏得金牌。（Getty Images）

半年後實現豪言 打破100自世界紀錄

那時候潘展樂已說出2024年的宏大目標：「打破世界紀錄及贏巴黎奧運金牌」，他的野心又一次大得令人啞口無言。未料他說出這兩大目標後相隔不足半年，潘展樂便在多哈世界游泳錦標賽男子4X100自由泳接力做到其中一個——負責第一棒的他協助中國隊贏得金牌，個人更以46.80秒打破世界紀錄。

他夥拍隊友季新傑、張展碩及王浩宇出戰今年多哈世錦賽的男子4X100米自由泳接力游出3分11.08秒，以足足1秒優勢力壓意大利及美國，贏得金牌，負責首棒的潘展樂以46.80秒打破普波域治（David Popovici）保持的世績，亦終於配得上他心目中的「中國飛魚」稱號，如今應該無人會再懷疑他的豪言壯語。

潘展樂力爭成為中國首位奧運百米男飛魚。（Getty Images）

「我可以比這個時間游得更快」

大家當然不可錯過潘展樂打破世界紀錄後的一席話，「破世界紀錄是一個榮譽，我認為我可以比這個時間游得更快。」普波域治沒有出戰今年世錦賽，潘展樂以47.53秒在100自封王，首奪世界冠軍銜頭，連同3項接力共奪4金，強勢進軍巴黎奧運，很大機會再實現今年餘下另一目標——奧運金牌。

潘展樂的46.80秒史上第一紀錄，將美國「新水神」積素（Caeleb Dressel）擠落史上第五位。積素在美國奧運選拔賽失手，在巴黎無緣衛冕100自金牌，個人項目只能出戰50自及100蝶兩項，潘展樂在百米男飛魚的最大對手，正是前世界紀錄保持者普波域治。兩人同為19歲，而且都是在今年能游進47秒內的泳手，今場百米飛魚大戰，很大機會要以一個新世界紀錄來分勝負。

他說過還可以較世界紀錄時間游得更快，巴黎奧運看看潘展樂能否真的又一次能夠實現豪氣干雲的宣言。

游泳世錦賽國家隊4x100米自由泳摘金 19歲小將潘展樂破世界紀錄