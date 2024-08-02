巴黎奧運游泳｜張雨霏抱恙200蝶摘銅　「運動員生病不值得歌頌」

張雨霏早前在女子100米蝶泳摘銅，其後轉戰200米蝶泳，力爭今屆首金。這名26歲的中國泳手衝金失敗，再添一銅，賽後強忍淚水表示，賽前遭發燒及生理期夾擊，但她依然堅持出戰，直言：「就算死也要死在泳池裏。」



張雨霏力爭在200米蝶泳衛冕。（Getty Images）

「中國蝶后」張雨霏在巴黎奧運女子100米蝶泳摘銅，相隔4日後再出擊，出戰200蝶決賽。26歲的張雨霏以準決賽第3名晉級，決賽在第3線出戰。張雨菲首100米帶頭，轉池後被加拿大的麥堅杜殊（Summer McIntosh）及美國的史密芙（Regan Smith）超越，最終張雨菲再添一面銅牌。

戰畢100蝶後，張雨霏坦言壓力已減輕不少，全力爭取衛冕200蝶，可惜事與願違。

張雨霏最終在200蝶摘銅。（Getty Images）

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張雨霏完賽接受訪問，一邊強忍淚水回答：「昨天剛發燒完，今天好了後又碰上生理期的第一天，我整個人右邊都是麻掉。」張雨霏在頭100米也是帶頭，她坦言沒想過游得如此快。因病影響，她連平時的賽前熱身程序亦有所不同，只游1000米就準備出賽，張雨霏更直言：「死也要死在泳池裏。」

縱然因病失金，但張雨霏沒有以此作藉口，「比賽期間生病是運動員的大忌，這不是一件值得歌頌的事情。」

即使遭生理期及生病夾擊，張雨霏還是堅持出戰。（Getty Images）

「我想再貪心一點」

這面女子200米蝶泳的銅牌，是張雨霏生涯第7塊奧運獎牌，是中國史上獲得最多奧運獎牌的泳手，但她的生涯依然有追求，「我想再貪心一點，我希望在生涯結束前再添一面奧運金牌，只要多一面（金牌），我的生涯就圓滿了。」

張雨霏的游泳生涯至今，所有大賽也能踏上頒獎台，她希望以自身能力，向外界證明中國運動員非曇花一現，「只要我參加過的大賽，我都沒有離開過頒獎台，我希望贏得大家的認同，中國泳手也可以像外國運動員一樣持久的，說不定下屆洛杉磯奧運還能看到我。」