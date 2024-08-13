國羽小將張志杰猝逝個半月遺體滯留印尼　母親：何時能把你帶回來

17歲中國羽毛球新星張志杰，6月30日在印尼參加羽毛球亞青混合團體賽期間猝逝。

8月10日，距離張志杰去世41天後，其母親在社交平台上更新動態，稱兒子的遺體至今仍留在印尼，「媽媽什麼時候才能把你帶回來」。



大河報·豫視頻《看見》報道，8月5日，疑似張志杰曾向網民透露，張志杰母親的簽證到期，因此被迫回國，需要續辦簽證再去印尼。8月9日，家屬稱張志杰的母親和親姐已回到國內，還在等待簽證。

8月10日，距離張志杰去世41天後，其母親在社交平台上更新動態，稱兒子的遺體至今仍留在印尼，「媽媽什麼時候才能把你帶回來」。（抖音）

張志杰在2024年荷蘭青年羽毛球國際賽奪得男單冠軍。（抖音）

張志杰的遺體已在印尼滯留個半月，至今尚未公布離世的病因和相關調查結果。對於調查進展及遺體未能回國的原因，8月12日，中國羽毛球協會的工作人員表示，已有專門的部門負責張志杰的相關事宜，具體情況需關注網站的官方公告。

6月30日，張志杰在印尼參加羽毛球亞青混合團體賽期間，在場上突然暈倒，經搶救無效離世。現場畫面顯示，張志杰在比賽中倒地並出現抽搐後，現場未有人為他做心肺復甦等急救措施。

據一段2分45秒的現場影片來看，張志杰0分27秒突然向前倒地。（影片截圖）

0分34秒，疑似張志杰教練的男子走入場觀察。（影片截圖）

1分07秒，醫療人員進入場內。（影片截圖）

2分26秒，張志杰被抬離場地。（影片截圖）

7月1日，中國羽協曾在官網上發布公告，稱目前當地醫院尚未明確病因，中國羽毛球協會與亞洲羽毛球聯合會、亞洲青年羽毛球錦標賽組委會和印尼各方繼續保持聯繫。7月2日，世界羽聯也曾發文與亞洲羽毛球聯合會和印尼羽毛球協會（PBSI）協商，要徹查此事，但至今沒有下文。

據此前報道，7月14日，印尼羽協官員受訪時承認，他們不再等待張志杰家人的決定，已經撤回對張志杰事件的處理團隊。印尼羽協認為，他們已提供最大的幫助，若張志杰的遺體需要運回國，他們願意繼續提供幫助並支付航班的費用。